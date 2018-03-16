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وزارة النفط تُعلن بداية خدمات تعبئة الغاز بالطلمبات قدر ظروفك

16-03-2018, 07:16 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
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وزارة النفط تُعلن بداية خدمات تعبئة الغاز بالطلمبات قدر ظروفك

    07:16 PM March, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    دشنت وزارة النفط خدمات تعبئة الغاز بمحطات الخدمة والتي تُمكن المواطنين من شراء أي كمية من الغاز بحسب المبلغ الذي يستطيع أن يدفعة المُستهلك عن طريق خدمة "قدر ظروفك".

    وطالب وزير الدولة بوزارة النفط، سعد الدين البشرى أمس، شركات النفط بتطبيق التجربة والتوسع فيها لتشمل كافة محطات العاصمة والولايات، وأشار إلى التطور التقني والفني الذي أحرزته شركة بشائر لخدمات الطاقة، وقال إن البيع يدعم التجارب الرائدة التي تخدم الجمهور مباشرة، وأكد أن التجربة تعمل على ضبط سعر البيع للمستهلك "وتضبط الوزن وتؤمن سلامة التعامل مع سلعة الغاز".

    وكشف مدير شركة بشائر حجازي محمد عوض أن النظام المُتبع في تعبئة الغاز وفقاً للخدمة الجديدة يُساعد في زيادة الطاقة التخزينية ويوفر أعلى درجات الأمان، وقال إن "التنك الواحد مزود بسعة 5 أطنان ما يعادل 400 أسطوانة يمكن تعبئتها"، وأشار إلى إمكانية تعبئة كافة أنواع الأنابيب بما يحقق أعلى كفاءة في التشغيل والتوزيع، وقال إن الشركة تخطط لتوزيع الخدمة في عشر محطات بنهاية العام 2018 على أن يكتمل العمل في كافة محطات الشركة في العام 2019م.
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