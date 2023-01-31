وزارة الصناعة تنفي توقف مصانع السكر

نفت وزارة الصناعة الأخبار والمعلومات المتداولة حول توقف مصانع السكر بالبلاد واكدت م. بتول عباس عوض علام وزير الصناعة المكلف في تصريحات لها اليوم ان كافة شركات السكر تعمل وفق الخطة الموضوعة للعام 2022/2023 موضحة ان شركة سكر كنانة قد بدأت انتاجها منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي فيما بدأت شركة سكر النيل الأبيض الأنتاج منذ منتصف شهر يناير وأشارت لبدء الانتاج لمصانع شركة السكر السودانية حيث بدأ مصنع سكر عسلايه انتاجه منذ التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي ، مشيرة لبدء انتاج السكر بمصنع سكر الجنيد في السابع من يناير وحلفا منتصف يناير وسنار في السابع والعشرين من يناير وقالت ان كميات السكر المنتجة والمتوفرة تغطي احتياجات القطاع الصناعي والمواطنين بما فيها احتياجات شهر رمضان المعظم القادم مؤكدة ان الكميات المتوقع انتاجها نهاية الموسم ستزيد عن انتاج العام الماضي منوهة الي انها ستقوم بزيارة لمصانع السكر الأسبوع القادم تقف خلالها على مراحل سير إنتاج السكر بالبلاد وتذليل العقبات التي تواجه القطاع بالتعاون مع الجهات المختصة بالبلاد بحسبان ان صناعة السكر من الصناعات القاطرة الإستراتيجية المهمة التي تشرف عليها وزارة الصناعة و يمتلك السودان فيها مقومات وميزات نسبية.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 23 2023
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