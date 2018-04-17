وزارة الصناعة تحقيق في اختفاء 35 مليون يورو



09:56 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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البرلمان ـــ حسن محمد علي

أعلن موسى كرامة وزير الصناعة، أمام البرلمان أمس، التزامهم بفتح تحقيق لكشف ملابسات اختفاء (35) مليون يورو، عبارة عن قرض هندي لصالح تطوير الصناعة، والعمل على تمليك الحقائق للرأي العام بالبلاد، وكان المهندس عبد الله مسار، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، قد أثار الأمر، وتساءل بقوله: “لابد من معرفة أين ذهب هذا المبلغ؟”.

ووجه مسار انتقادات قاسية للأوضاع التي تعايشها الصناعة في البلاد، وقال إنها ترقد على فراش الموت وستموت غداً في ظل عدم توفر اهتمام الدولة.