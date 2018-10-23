وزارة الصحة تبدي رغبتها في الاستفادة من برنامج نقل المعرفة

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23-10-2018, 02:44 PM

جهاز المغتربين
<aجهاز المغتربين
تاريخ التسجيل: 11-03-2014
مجموع المشاركات: 149

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وزارة الصحة تبدي رغبتها في الاستفادة من برنامج نقل المعرفة

    03:44 PM October, 23 2018

    سودانيز اون لاين
    جهاز المغتربين-الخرطوم-السودان
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    اعلام جهاز المغتربين : حسن علي : أشرف الفوال

    ابدت وزارة الصحة رغبتها الاكيدة في الاستفادة من برنامج نقل المعرفة في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية ورعاية الامومة والطفولة.
    جاء ذلك خلال لقاء السفير الدكتور كرار التهامي الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بمكتبه الفريق الدكتورة سعاد الكارب وزيرة الدولة بوزارة الصحة ، بحضور الدكتور عثمان حسن وعثمان مدير برنامج نقل المعرفة بجهاز المغتربين والبروفسور عز الدين الشريف الخبير في مجال التغذية عضو مجلس العلماء والخبراء السودانيين ، والدكتورة منال مختار استشارية جراحة الكبد بالصين عضو المجلس
    من جانبه اكد التهامي الامكانيات المعرفية والتجارب الكبيرة لبرنامج نقل المعرفة خاصة في مجال القطاع الصحي والطبي عبر الخبراء السودانيين بالخارج في هذا المجال مما يتيح الفرص الاوسع لاستثمارات المغتربين في مجالات الصناعات الدوائية والاستفادة من السودانيين بالخارج في دعم هذه الصناعات بجانب تقديم مشروعات الرعاية الصحية في مراحلها المختلفة مبينا ان المناخ مهيأ الان للمغتربين للاستثمار في هذه المجالات خاصة اصحاب التخصص منهم .
    الى ذلك عبرت الكارب عن رغبة وزارة الصحة الاكيدة في الاستفادة من البرنامج باشراك المغتربين في دعم الصناعات الدوائية الوطنية ومدخلات صناعتها مؤكدة على ان هناك فرص واسعة للمغتربين للاستثمار في هذا المجال مبينة ان هناك حاجيات كبيرة في هذا الاتجاه ، هذا فضلا عن الاستفادة من الخبراء في مجالات الرعاية الصحية ورعاية الامومة والطفولة .
    الى ذلك قدم بروفسور عز الدين الشريف الخبير في مجال التغذية بسلطنة عمان تنويرا ضافيا حول مبادرة مشروع حول سياسات الرعاية والتغذية الصحية .
    هذا وقد اتفق الجانبان على تكوين آلية مشتركة تضم عددا من الشركاء لوضع التصور المناسب حول كيفية تفعيل دول المغتربين واشراكهم في مجال صناعة الصحة وتوطين الصناعات الدوائية .
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