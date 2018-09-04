وداد بابكر تؤكد جهود السودان لمكافحة الإيدز

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04-09-2018, 07:42 PM

Sudan News Agency
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تاريخ التسجيل: 21-10-2015
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وداد بابكر تؤكد جهود السودان لمكافحة الإيدز

    07:42 PM September, 04 2018

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    Sudan News Agency-Khartoum-Sudan
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    بكين 4-9-2018 م(سونا ) - أكدت السيدة الفضلى الدكتورة وداد بابكر عمر حرم السيد رئيس الجمهورية أن السودان يبذل جهودا مكثفة لرصد ومتابعة انتشارالإيدز ومكافحته عبر الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية ورعايته لكافة جهود مكافحة المرض.
    وقالت في كلمة أمام إجتماع السيدات الأول لمناصرة قضية مكافحة الإيدز في بكين إن جهود السودان المكثفة حققت العديد من الإنجازات حيث يتم حاليا تقديم خدمات الوقاية والعلاج لمرضى فيروس الإيدز عبر الكثير من النوافذ مع التطور المستمر في نوعية الخدمة المقدمة.

    وأضافت السيدة د. وداد بابكر أن حكومة السودان تمكنت بمساعدة الشركاء والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من إيصال الخدمات عبر(٤١٠) مراكز لعلاج الأمراض المنقولة جنسيا و (٣٧٥) مركزا لمنع الانتقال الرأسي للمرض من الأم الحامل للجنين إضافة إلى(٢٩٨) مركزاً للإرشاد النفسي والفحص الطوعي لفيروس الإيدز و (٣٨) مركزا للعلاج المتكامل للمتعايشين مع فيروس مرض الإيدز و(٢٦) مركزا لعلاج العدوى المشتركة بين الإيدز والدرن. وأكدت أن خدمات الفحص والعلاج تقدم مجانا لجميع المتعايشين مع فيروس ومرض الإيدز بالتعاون مع الصندوق العالمي لدعم مكافحة الإيدز والدرن والملاريا إضافة إلى توسيع مظلة التغطية لخدمات الفحص والعلاج. ودعت السيدة الفضلى حرم رئيس الجمهورية إلى مجابهة التحديات التي تواجهها جهود مكافحة الإيدز وتوفير الموارد لضمان استمرار تقديم الخدمات ذات الجودة العالية. وقالت إنها أطلقت في عام ٢٠٠٦م التحالف السوداني حول قضايا المرأة والإيدز وأعقب ذلك انضمامها إلى منظمة السيدات الأول بأفريقيا منذ أن تم تأسيسها كآلية للحد من انتشار فيروس الإيدز في دول القا رة. وتعهدت السيدة د. وداد بابكر بتقديم كل ما من شأنه دعم مسيرة مكافحة الإيدز في السودان حتى يتم وقف الإصابات الجديدة والوفيات المرتبطة بالمرض ووقف التمييز ضد المتعايشين مع فيروس الإيدز. ودعت إلى مواصلة التركيزعلى محور العلاج وابتكار أساليب جديدة للوقاية وتوفير الفرص المتكافئة للحصول على خدمات الوقاية العلاج. وأعربت السيدة الفضلى حرم رئيس الجمهورية عن تقديرها لجمهورية الصين الشعبية لجهودها المقدرة والمتواصلة لدعم التنمية المستدامة في إفريقيا والجهود التي تبذلها لمكافحة الإيدز الذي يمثل أحد أكبر معوقات التنمية.
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