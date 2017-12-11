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وداد بابكر تؤكد التزام الدولة بمكافحة الايدز وحرصها على الشراكات وإحكام التنسيق

11-12-2017, 02:55 PM

Sudan News Agency
<aSudan News Agency
تاريخ التسجيل: 21-10-2015
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وداد بابكر تؤكد التزام الدولة بمكافحة الايدز وحرصها على الشراكات وإحكام التنسيق

    02:55 PM December, 11 2017

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    الخرطوم في 11_12-2017 م (سونا) - أكدت السيدة الفضلى وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية التزام الدولة بمكافحة مرض الايدز وحرصها على الشراكات وإحكام التنسيق وتفعيل الاستجابة المتواصلة لنشاطات المكافحة، معلنة عن افتتاح مركز العلاج المتكامل لمرضى الايدز بأمدرمان مطلع العام الجديد.
    وأشادت السيدة الأولى لدى مخاطبتها الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الايدز بقاعة الصداقة اليوم والذي يأتي تحت شعار (صحتي.. حقي) بجهود وزارة الصحة الاتحادية بتبني منهج التسريعي للمكافحة.
    وقالت (نحن كدولة لدينا جهود كبيرة في الإقليم تجاه المرض) ودعت القطاعات للقيام بدورها كاملا في المكافحة، مشيرة إلى أن السودان بصدد المصادقة على الاتفاقية العربية لحقوق المتعايشين حتى يكون في مصافي الدولة التي صادقت عليها، داعية وزارة الضمان والرعاية الاجتماعية بإدخال المتعايشين تحت مظلة التأمين الصحي ودعت أيضا وزارة التربية والتعليم لضرورة تفعيل وتطبيق مناهج المتعايشين في التعليم، مطالبة وزارةالارشاد والأوقاف بتفعيل برامج إزالة الوصمة مؤكدة العمل مع وزارة الصحة الاتحادية لازالة الوصمة في المؤسسات الصحية.
    من جانبها أكدت د. تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل أن علاج المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) تكفله القوانين الدولية الانسانية وحقوق الإنسان مشيرة إلى أن (صحتي.. حقي) هي واحدة من الحقوق السامية التي تعمل الدولة على تحقيقها مبينة ان وزارتها أصدرت قرار رقم 155 لعام 2017 لتشكيل لجنة لدراسة وتحليل البيئة القانونية للمتعايشين مع فيروس الايدز في السودان والتي تهدف إلى تفعيل اتفاقية لحماية حقوق المتعايشين مع المرض.
    وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. عصام الدين محمد عبدالله اعلن التزام وزارته بالعمل مع كافة القطاعات في مجال مكافحة الايدز مؤكدا التزامه بتقديم الدعم اللازم لجهود المكافحة وصولا إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة والقضاء على المرض بحلول 2030.
    وقالت د. نعيمة القصير ممثل منظمات الامم المتحدة بالسودان ان القضاء على الايدز هو احد اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها البلدان بما فيها السودان مشيرة إلى أن اقليم شرق المتوسط شهد تقدما في مجال رصد فيروس الايدز والوقاية منه وعلاج المصابين ورعايتهم ، مبينة ان عامي 2012_2016 ارتفع عدد المتعايشين الذين يتلقون علاج الفيروسات الى اكثر من الضعف.
    وقالت إنه على الرغم من التقدم لا تزال معدلات الوباء تتزايد في الاقليم، مشيرة 85% من المتعايشين مع الفيروس في الاقليم لا يحصلون على علاج الفيروسات المنفذة للحياة. وأضافت أنه الرغم من التقدم المحرز في السودان في التغطية بخدمات فحص وعلاج الايدز فإن الدرب لا يزال طويلا في الوصول لهدف القضاء عليه في 2030.
    وأضافت أنه لا يزال ثلث الاشخاص المصابين بالايدز في السودان لا يعلمون شيئا عن حقيقة اصابتهم لافتة الى ان اكثر من 85% من العدد المقدر للمتعايشين مع الايدز في السودان لم يحصلوا على العلاج بعد، كاشفة عن أولويات السودان فيما يتعلق بالمكافحه تتمثل في التوسع فى خدمات الوقاية والفحص خصوصا في الفئات الاكثر عرضة للإصابة بالمرض فضلا عن التوسع في خدمات الفحص داخل المؤسسات الصحية وسط المصابين بالدرن والامراض المنقولة جنسيًا ، مطالبة بدمج خدمات فحص وعلاج الايدز ضمن مكونات النظام الصحي باعتباره اولوية قصوي مع ضمان استمرارية هذه الخدمات في ظل نقص الموارد.
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