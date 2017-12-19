وجدي كامل في شروق القضارف

لفيف من المثقفين والمهتمين كانوا حضورا في نشاط نوعي تحت عنوان (يومان سينما ! في شروق مع وجدي كامل) الذي نظمه منتدى شروق الثقافي بالقضارف ـ بقاعة عدن ـ على مدى يومين مساء الخميس الماضي تم عرض فيلمين قصيرين لوجدي كامل "العقرب" و"بروق الحنين" وتم نقاش حولهما .
واستمر البرنامج لليوم الثاني حيث تم مساء الجمعة مناقشة د. وجدي كامل في كتابه (السينما : هرم الدولة المقلوب) .
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