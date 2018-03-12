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والي غرب دارفور فضل المولى الهجا: سنقطع اليد التي تمتد إلى أموال البنوك بغرب دارفور

12-03-2018, 09:11 PM

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والي غرب دارفور فضل المولى الهجا: سنقطع اليد التي تمتد إلى أموال البنوك بغرب دارفور

    09:11 PM March, 12 2018

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    اخر لحظة-الخرطوم-السودان
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    الجنينة: صبري جبور
    قال والي غرب دارفور فضل المولى الهجا إن الحرب قد انتهت تماما وأن الجميع توجهوا نحو البناء والتنمية والاستثمار بغية تعويض مادمرته الحرب، وأضاف (المرحلة الماضية التي قادتها البندقية وقطاع الطرق والشفاتة انتهت والآن يقودها أهل البناء والاقتصاد والإستثمار والتخطيط السليم بعيد المدى)، وأكد الهجا في حفل افتتاح بنك النيل فرع الجنينة أمس ليضاف لعدد (41) فرع للبنك في الولايات، دعمه ورعايته لكل المصارف بالولاية، وقال حريصون على أمنها وأفرادها ودورها،وهدد الهجا بقطع اليد التي تمتد إلى أموالها، وأشاد بخطوة افتتاح فرع البنك بالجنينة باعتبار أنه يمثل إضافية حقيقية لحركة التجارة والاستثمار والإنتاج والانتاجية بالولاية، ودعا الهجا البنوك لتجسير العلاقة مع التجار والمواطنين وتشجيعهم لايداع أموالهم بالمصارف خاصة وإن هناك كتلة نقدية كبيرة خارج النظام المصرفي. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة بنك النيل المهندس الحاج عطا المنان إدريس استعدادهم لتمويل كافة مشروعات التنمية بغرب دارفور فضلاً عن التمويل الأصغر للمواطنين من أجل تحسين المعيشة وزيادة الدخل والإنتاج والإنتاجية، وتبرع ببناء مدرسة باسم بنك النيل هدية لمواطن غرب دارفور لاسيما أن الولاية تشهد أمن واستقرار وتعايش سلمي بين كافة مكوناتها، ونوه عطا المنان إلى إن بنك النيل يتميز بالخبرة في مجال التمويل التعاوني والأصغر والجماعي والبنى التحتية، بجانب تميزه في التواصل مع الجميع.
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