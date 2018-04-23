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والي الخرطوم: لم أرفض استقبال نائبة رئيس البرلمان

23-04-2018, 06:47 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1828

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والي الخرطوم: لم أرفض استقبال نائبة رئيس البرلمان

    06:47 PM April, 23 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    نفى والي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، ما نشرته بعض صحف الخرطوم بشأن رفضه استقبال ومقابلة النائبة البرلمانية عائشة محمد صالح نائبة رئيس المجلس الوطني.

    وكانت عائشة قالت في حديثها لعدد من الصحف، إنها ذهبت لمنزل والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين برفقة عدد من النساء- متضررات لإزالة قريتهن بالكامل – لكنه رفض مقابلتهن بحجة أنه لا يستقبل النساء في المنزل، وقالت إنها لم تذهب إليه مستجدية وأبدت استغرابها من رفضه مقابلتهن.

    وقال حسين في تصريح للمكتب الصحفي أمس، إنه يستقبل على مائدة إفطاره يوم الجمعة بمنزله كل من لا يستطيع مقابلته في المكتب ويستمع إلى ضيوفه فرداً فرداً، مشيراً إلى أنه خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لجميع النساء، في مكتبه التنفيذي بالولاية، مؤكداً أن موظفاً بعينه هو المسؤول عن حصر طلباتهن وأن كل مشكلات المواطنين تجد آذاناً صاغية لديه.

    وأوضح عبد الرحيم، أن النائبة إن طلبت موعداً في مكتبه ما كان لهم أن يردوها أبداً لأنه حق مكفول لها بوصفها ممثلة للشعب، وقال إنه لم يكن على علم بوصول النائبة إلى منزله وأنه لم يعلم عن الأمر شيئاً إلا من خلال الصحيفة، وإلا لكان خرج لاستقبالها فوراً.
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