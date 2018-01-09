والي الخرطوم: حميدة أحدث تغيير ضخم في الخارطة الصحية

الخرطوم : إبتهاج العريفي قطع والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين بأن وزير الصحه بولايته بروفيسور مأمون حميدة واجه انتقادات واسعة وتطاول عليه الذين يعلمون والذين لايعلمون إلا أنه تمكن من أحداث تغيير ضخم في الخارطة الصحية بعزيمة قوية، وقال (مأمون لمن يخت رأسو فى حته خلاص) وأعلن الوالى فى افتتاح مركز صحي المرحوم عبد المنعم محمد لصحة الأسرة المرجعي بـ(أبوروف والهجرة) بمحلية أمدرمان إن الولاية مطمئنه علي الصحة لأن مأمون حميدة يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة.
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