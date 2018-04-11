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والي الخرطوم: افتتاح جسر النيل الأزرق يوم الجمعة المقبل

11-04-2018, 07:10 PM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
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والي الخرطوم: افتتاح جسر النيل الأزرق يوم الجمعة المقبل

    07:10 PM April, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم – أبشر الصائم
    أعلن الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، والي الخرطوم، عن افتتاح جسر النيل الأزرق أمام حركة المرور يوم الجمعة المقبل، وقال الوالي خلال زيارته التفقدية لسير العمل بالجسر يرافقه المهندس خالد محمد خير وزير البنى التحتية والمواصلات ومعتمدا الخرطوم وبحري، مساء أمس (الثلاثاء)، إن الجسر سيفتتح أمام حركة المرور بعد أن اكتملت الأعمال الأساسية من رصف وسفلتة، مشيراً إلى استمرار العمل في بعض الإنشاءات من دهن وألوان خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى تحويل جسر المشاة إلى مسار ثالث لفك الاختناق المروري على الجسر، ويكتمل العمل به خلال الأربعة أشهر المقبلة، وأوضح حسين أن صيانة الجسر كان مقرراً لها عاما كاملا إلا أن حكومته أسرعت الخطى ليكتمل العمل به خلال ستة أشهر فقط، لتخفيف معاناة المواطنين، مشيراً إلى أن افتتاح الجسر هذه المرة لن تصاحبه مهرجانات.
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