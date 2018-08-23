والى شمال كردفان يلتقى وفد ابناء ولاية شمال كردفان بالسعودية ويتقبل التهاني بعيد الفداء



10:12 PM August, 23 2018 سودانيز اون لاين

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*الوالي هارون :سنظل نفخر دوما بما يقدمه ابنائنا بدول المهجر*

*التجانى عبد الباقى :مشروع حفارة اﻻبار بداية غيث فى دعمنا لمشروع زيرو عطش*

كتب : الرشيد يوسف بشير

ثمن موﻻنا احمد محمد هارون والى شمال كردفان الدعم الذى ظل يقدمه ابناء وبنات شمال كردفان بالسعودية مؤكدا اننا سنظل نفخر دوما بهذا العمل الجليل من اجل وﻻيتهم واهلهم واضاف لدى لقائه صباح اليوم بقصر الضيافة باﻻبيض وفد ابناء شمال كردفان بالسعودية اسناد نفير النهضة اعضاء اللجنة العليا التجانى عبدالباقى والدكتور جمال بكراوى والاستاذة نهلة العونى الذين قدموا تهانى عيد الفداء المبارك للوالى واعضاء حكومته واكد مولانا هارون ان استجابة ابناء شمال كردفان بالرياض لبرنامج دعم زيرو عطش عبر مشروع نفير نهضة الوﻻية هى محل تقديرنا واحترامنا .

من جهته كشف اﻻستاذ التجانى عبدالباقى عضو اللجنة العليا ﻻبناء شمال كردفان بالرياض ان حفارة اﻻبار قد اكتملت كل اجراءتها ومن المتوقع ان تصل الوﻻية خﻻل الفترة القادمة موضحا انها بداية الغيث لتعاون ودعم كبير لمشاريع نهضة الوﻻية وشكر التجانى كل الجهات التى ساهمت فى انجاح واستجﻻب الحفار ذو المواصفات العالمية العالية ..ونقل الاستاذ التجاني تحايا وتهانى كل ابناء شمال كردفان بالرياض للسيد الوالى وكل شعب الوﻻية.

ودعا الدكتور جمال بكراوي عضو اللجنة العليا لوحدة الصف ونبذ الفرقة والخلاف وتحويل الطاقات إلي طاقات إيجابية لبناء الوطن ودعم صفرية العطش في الولاية مشيدا بالمشاركة الواسعة في مشروعات تنمية الولاية .

واكدت الاستاذة نهلة العوني عضو اللجنة العليا لابناء الولاية بالسعودية واسناد نفير النهضة ان المراة الكردفانية لها دور فاعل ورائد في اسناد مشروع صفرية العطش واظهرت دعمها للنفير بسخاء وعطاء متدفق وابرزت قيمة وطنية مشرفة وضربت المثل الاعلى للعطاء للمراة السودانية بالخارج.انتهى