هيونداي تحتفل بإنجاز شاحنة مايتي بالمتانة وقطع المسافات الطويلة في السودان

الخرطوم، 25 سبتمبر - هيونداي مايتي الشاحنة التي حازت علىخيار العديدين من مشغلي الشاحنات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يعتبرونها شريك عمل موثوق به لسنوات للعديد من شركات النقل والشحن.
لتسليط الضوء على سجل مايتي القوية ومزاياها المتعددة من المتانة و الجودة والمستوى المتفوق من المرونة العملية، والحد الأدنى من تكلفة الملكية والتشغيل وانخفاض وقت التوقف عن العمل ، قررت شركة هيونداي موتور وشريكها في السودان كابيتال موتورز الاحتفال بالعملاء من مالكي شاحنة مايتي الذين وصلوا إلى ما يزيد عن نصف مليون كيلومتر من التشغيل المتواصل.
يعمل السيد باتريك جاستن كسائق شاحنة مع شركة سكاي نت للبريد والنقل الدولي، وعلى مدى السنوات الماضية كان يقود سيارة هيونداي مايتي التي تعمل بدون توقف .
قال السيد جاستن بعد أن وصلت إلى أكثر من نصف مليون كيلومتر من المسافة المقطوعة أثبتت أنها شاحنة جبارة وشريك عمل موثوق به : "أنا أقود حمولتي من الشحنات والطرود عبر ولايات السودان، لسنوات عديدة حتى الآن ، ولم تتعطل شاحنتي مايتي القوية أبدًا، وهي بالفعل سهلة التشغيل وتوفر لي القوة اللازمة دون فقدان كفاءة الوقود ، وأتوقع أن تستمر بالعمل الجاد لسنوات عديدة قادمة".
وتعليقًا على النجاح المؤكد الذي حققته شاحنة مايتي قال السيد هيونج جونج إيم رئيس شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا :"نحن فخورون بالأداء القوي لشاحنتنا القوية مايتي في منطقتنا كما لمسنا من تجارب عملائنا، في هذه الأمثلة الحقيقية للمتانة والجودة المستدامة في مايتي حتى الوصول إلى أرقام المسافة المقطوعة العالية والعمر التشغيلي الممتد، ونعتز كذلك بأن نكون خيارًا موثوقًا به للشركات لتلبية احتياجات النقل والشحن المختلفة بكل القدرة والمتانة والكفاءة في جميع الجوانب".
اشتهرت مايتي بقوتها وكفاءتها ، وقد أثبتت قدرتها على حمل المزيد من الأحمال من جميع الأنواع بطريقة عملية وفعالة للغاية في استهلاك الوقود.
تتميّز مايتي بقدرات سحب رائعة مع سطح طويل يصل إلى 4850 مم، ومن 5.5 طن إلى 7.8 طن للوزن الاجمالي للشاحنة، ويمكن للمحور الخلفي المعزز أن يوفر أقصى تقدير للوزن يصل إلى 6600 كجم ، مما يضمن سلامة البضائع. تم تصميم مجموعة واسعة من خيارات مجموعة نقل الحركة لتلائم احتياجات نقل البضائع بأقصى قدر من الفعالية والكفاءة.
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-انتهى- نبذة عن هيونداي موتور تأسست شركة هيونداي موتور في العام 1967، وتعمل حاليا في 200 دولة حول العالم، ويزيد تعداد موظفيها عن 120 آلاف موظف مكرسين لمواجهة التحديات الفعلية الموجودة في مجال التنقل. وتسعى هيونداي موتور لتسريع عملية تحولها إلى مزود حلول التنقل الذكي معتمدةً على رؤيتها "التقدم من أجل الإنسانية". وتستثمر الشركة في التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والتنقل الجوي الحضري (UAM) لإيجاد حلول تنقل متطورة، وتعمل على مواصلة الابتكار لتقديم أفضل خدمات التنقل المستقبلية. وتواصل هيونداي جهودها لتقديم مركبات خالية من الانبعاثات ومجهزة بخلايا وقود الهيدروجين، وتقنيات السيارات الكهربائية الرائدة، من أجل مستقبل مستدام للجميع. المزيد من المعلومات عن شركة هيونداي موتور ومنتجاتها متاح في: الموقع: http://worldwide.hyundai.comhttp://worldwide.hyundai.com أو http://globalpr.hyundai.comhttp://globalpr.hyundai.com
فراس رحيمي مدير التسويق – هيونداي الشرق الأوسط وأفريقيا mailto:[email protected]@hyundai.com
أو
محمد سمير mailto:[email protected]@prma-ae.com
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