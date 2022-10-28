هيئة محامي دارفور وشركاؤها:إجتماع الهيئة بهيئة محامي جبال النوبة والأعيان والإدارات الأهلية

بدعوة من شريكتها هيئة محامي جبال النوبة شاركت هيئة محامي دارفور في إجتماع تم تنظيمه بواسطة هيئة محامي جبال النوبة وذلك بمدينة أمبدة بأمدرمان بمشاركة أعيان جبال النوبة ورجالات الإدارات الأهلية ، أخذ الإجتماع علما من خلال عدة إفادات أكدت ضلوع قوات نظامية في الأحداث التي شهدتها منطقة لقاوة وحدوث نهب وحرق وقتل جزافي وتشريد . شجبت الهيئة الأحداث وما نجمت عنها من قتل ودمار وتشريد وحّملت النظام القائم المسؤولية في تخريب العلاقات الإجتماعية الراسخة بين مكونات المنطقة الإجتماعية والتي ظلت تتعايش في سلام لسنوات طويلة ، ستواصل الهيئة لقاءاتها مع الزملاء في هيئة محامي جبال النوبة وفعاليات المنطقة من كل المكونات الإجتماعية وذلك للعمل على وقف الفتن بين القبائل واشعال المنطقة بالحروب الأهلية والاستفادة من دروس تجربة دارفور التي خلفت اكثر من أربعة مليون من النازحين واللأجئين ولم تحصد سوى المزيد من التشرزم والتمزق الإجتماعي واستغلال النظام الحاكم للقبيلة ورمزيتها في زعزعة التماسك الإجتماعي واضعاف نسيجه من أجل الإستمرار في الهيمنة على السلطة . ستتشاور الهيئة مع شريكتها هيئة محامي جبال النوبة والقيادات المحلية بجبال النوبة وجنوب كردفان وشركاء الهيئة لإبتعاث وفد مشترك إلى منطقة لقاوة ومناطق بؤر الصراعات الأهلية بجنوب كردفان والنيل الأزرق وذلك لتبصير المكونات الإجتماعية بخطورة مآلات الأوضاع في ظل التردي الأمني الشامل بالبلاد والإصطفاف القبلي، وتبني النظام الحاكم للفتن القبلية والاجتماعية . وإذ تجدد الهيئة إدانتها وشجبها التام لسلوك النظام الحاكم والذي تخلى عن مسؤولية الدولة في حفظ الأمن وصار طرفا له اجنداته في تأجيج الصراعات المحلية ، تدعو كل الأطراف والمكونات الإجتماعية كافة بالمناطق التي تشهد صراعات دامية ،لحل المنازعات بالطرق والوسائل السلمية وحقن الدماء والحفاظ على التعايش السلمي.
٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٢م
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