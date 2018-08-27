هيئة محامي دارفور تنعي وتثمن مواقف د/ كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة تجاه دارفور



06:32 PM August, 27 2018 سودانيز اون لاين

هيئة محامي دارفور-

مكتبتى

رابط مختصر



بعد فترة قصيرة من المرض رحل بسلام الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة د/كوفي عنان والذي شغل منصب الامين العام للأمم المتحدة لفترتين من عام 1997 إلي 2006 وحاز علي جائزة نوبل للسلام وعدة جوائز أخري دولية لجهوده الجبارة في تعزيز إرساء السلام حول العالم خلال توليه لمهامه بالأمم المتحدة , لقد إندلع الصراع المسلح في دارفور والتهب أثناء فترة ولايته الثانية للأمم المتحدة فأولي الوضع المتردي في دارفور إهتماما ملحوظا , في أواخر يونيو 2004 قام بزيارة إلي السودان ودارفور أستغرقت أربعة أيام التقي خلالها بوزير الخارجية الأمريكية كولن باول الزائر للسوادان وقتذاك ومارسا ضغوطا مشتركة علي النظام الحاكم لإيقاف الهجمات التي تشنها قوات الجنجويد علي الأهالي وفي أواخر يونيو 2005 زار السودان لفترة ناهزت الأسبوع زار خلالها معسكر كلما بولاية جنوب دارفور وقرية لبدو التي تعرضت لهجوم وأسع النطاق ودمار شامل كما وخلف قتلي وجرحي فحرص علي الجلوس مع سكان معسكر كلمة في الارض وبلابرتوكولات والإستماع إلي شكاويهم وفي شمال دارفور أخلت السلطات الولائية علي عجل مخيما حديثا للنازحين أطلق عليه المتأثرين بالنزوح المشتل كان من المفترض ان يزوره كوفي عنان والذي ذهب بالفعل إلي هناك ووجد المكان خاليا ونزل ومرافقوه وتفقدوا المكان وفوجئوا بأنه خالي تماما من النازحين فقال مساعده للشؤون الإنسانية يان أيغلاند ان الأمين العام للأمم المتحدة طلب زيارة هذا المخيم للتعرف علي أحوال النازحين الذين لا يحظون بمساعدات منظمات الإعاثة وكان ذاك المخيم يؤوي أكثر من الف نازح حينما طلب الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان زيارته فدعا النظام إلي ضرورة إزالة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية ومارس الضغط علي النظام لإيقاف العنف كما وسعي لتوسعة مظلة الحماية الدولية للمدنيين فقد كان ملتزما من أجل عالم أكثر عدلا وسلاما .

تشاطر الهيئة أسرته الصغيرة وشعب بلاده بدولة غانا وزملاءه بالأمم المتحدة وعموم معارفه وأصدقاءه الأحزان في رحيله كما وتثمن جهوده في خدمة السلام والإنسانية في كل أرجاء المعمورة خاصة دعمه منقطع النظير لتحقيق السلام والعدالة في السودان ولدارفور .

هيئة محامي دارفور

26/8/2018



