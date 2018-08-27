هيئة محامي دارفور تنعي المبعوث الأمريكي الخاص الأسبق للسودان السفير برينستون ليمان

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هيئة محامي دارفور-

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إنتقل إلي الأمجاد السماوية المبعوث الأمريكي الخاص الأسبق للسودان السفير برينستون ليمان والذي مارس أثناء أداء مهامه بالسودان ضغوطا إيجابية لإعتماد مبدأ الحوار السلمي لحل كافة القضايا المتعلقة بالسودان وجنوب السودان كما وبذل وزميله السفير دان سميث مبعوث الرئيس الأمريكي السابق أوباما الخاص لدارفور جهودا مشتركة لتعزيز وتعلية مشاركة المجتمع المدني السوداني والدارفوري في قضايا السلام ,لقد تميز الفقيد الراحل أثناء أداء مهامه كمبعوث لبلاده بالسودان بالتواصل الإيجابي مع القوي المدنية والمحلية السودانية مما أكسبته صداقات واحترام متبادل مع قطاعات عريضة من الشعب السوداني وقد عرف بالهدوء والتواضع واحترام الأخر كما وقد ظل مواصلا لإهتمامه بالسلام في السودان بعد إستقالته من منصبه وأثناء عمله مستشارا بمعهد السلام الأمريكي, وإذ تتقدم الهيئة بخالص التعازي لأسرته وسفارة بلاده بالخرطوم ولمعهد السلام الامريكي تسأل الله الكريم ان يتولاه برحمته ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.



هيئة محامي دارفور

25/8/2018

