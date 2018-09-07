هيئة محامي دارفور تعزية ومواساة في وفاة الحاج المغفور له بإذن /محمد ابراهيم راشد

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هيئة محامي دارفور-

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والد الأستاذ /آدم راشد نائب الأمين العام



يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 –157

صدق الله العظيم

تشاطر هيئة محامي دارفور الأستاذ آدم محمد ابراهيم راشد نائب الأمين العام وأسرته الكريمة الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده الذي إنتقل إلي جوار ربه يوم الأربعاء 5/9/2018 بنيالا سائلين الله الكريم أن يتغمده برحمته وان يغسله بالماء البارد والبرد والثلج وان ينقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وان ينزله منزلا مباركا مع الصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وان يلهم أهله وأسرته الكريمة الصغيرة والممتدة وجيرانه ومعارفه الصبر وحسن العزاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا اليه راجعون .





هيئة محامي دارفور

7/9/2018

