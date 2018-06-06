هيئة محامي دارفور ترفع مذكرة للبرلمان حول اعتداء جهاز الامن على السوداني الامريكي وتنديد واسع

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06-06-2018, 06:20 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
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هيئة محامي دارفور ترفع مذكرة للبرلمان حول اعتداء جهاز الامن على السوداني الامريكي وتنديد واسع

    06:20 PM June, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    نددت أحزاب معارضة ، وقوى  مشاركة في الحكومة، وحركات مسلحة ،ومنظمات مجتمع مدني بالتعذيب الوحشي الذي تعرض له المواطن الأمريكي من اصول سودانية بشارة حسن جميل يوم السبت وسلب امواله على يد السلطات الأمنية في مطار الخرطوم .وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان لها أمس الثلاثاء، أنها بصدد رفع مذكرة حول الإعتداء إلى المجلس الوطني والمفوضية القومية لحقوق الإنسان للمطالبة بالتحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة . وأوضحت إنها ستقوم بالتضامن مع شركائها بتقديم العون القانوني اللازم لفتح بلاغ في مواجهة الجناة توطئة لمحاكمتهم . وذكرت الهيئة إن الإعتداء يوضح أن ممارسة التمييز والعنصرية بالبلاد صارت سمة للنظام الحاكم والعناصر المحسوبة عليه ، وأشارت إلى تواتر المعلومات الصادرة عن المعتقلين المفرج عنهم عن تعرضهم للتعذيب الوحشي.
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