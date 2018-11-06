هيئة شؤون الأنصار بلندن تنظم جلسة تفاكريه وأسرية مع الإمام الصادق المهدي

يسر هيئة شؤون الأنصار بالمملكة المتحدة وإيرلندا أن تدعو الأسر السودانية لجلسة اجتماعية مع: الحبيب الإمام الصادق المهدي وسيكون البرنامج عبارة عن أسئلة وأجوبة باللغتين العربية والانجليزية والدعوة عامة لجميع أفراد أسركم الكريمة. الزمان: يوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018م، من الساعة 6:30 وحتى الساعة 10 مساءً المكان: St Paul’s Church, Rossmore Road 5, London NW1 6NJ, off Lisson Grove, near Church Street Market. Station: Marylebone Bakerloo Line Buses: 189, 139, 18, 205 0
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