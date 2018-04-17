هيئة الجمارك تمهل أصحاب العربات غير المقننة شهراً



09:55 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم ـــ نازك شمام

أمهلت هيئة الجمارك أصحاب العربات التي تم حصرها في إطار حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة شهراً، لتكملة إجراءات التخليص. وطالب بيان للهيئة، تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه، أصحاب العربات بالبدء في تكملة الإجراءات من يوم أمس (الاثنين) وحتى 14 مايو المقبل، وهدد البيان أصحاب العربات بالمصادرة والحجز حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، منوهاً بأن القرار يشمل العربات المحصورة والمحجوزة في أو قبل 8 يناير 2018.