هروب مئات التجار من السوق بـترليونات الجنيهات

كشف مسؤول باتحاد الغرف التجارية، عن هروب المئات من تجار”الإجمالي” من السوق بشيكات تفوق قيمتها ترليونات الجنيهات، بعد تعثّرهم في استرداد مديونيات لأصحاب الشركات الموردة للسلع، فضلاً عن دخول عدد من التجار السجون إضافةُ إلى إغلاق العديد لمواقعهم التجارية بالسوق والبحث عن مهنة بديلة لكسب لقمة العيش.
وعزا المسؤول بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، السبت، هروب التجار بسبب الشيكات المرتدة وعجزهم في سداد ما عليهم من مديونيات نتيجة الخسائر الفادحة التي قال تعرّض لها التجار بالسوق جراء الركود، وتفشي ظاهرة البيع بالكسر، فضلاً عن سياسات وزير المالية التي وصفها بـ”الغاشمة”
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