هروب رجال أعمال بأموال ضخمة من بنوك لـ تركيا ومصر

كشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عبد الرحمن عباس، عن هروب بعض رجال أعمال امتنع عن ذكر أسمائهم، غير أنّه وصفهم بـ”المعروفين” إلى تركيا ومصر بأموال ضخمة من بعض البنوك التجارية.
وعزا عبد الرحمن بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأربعاء، هروب رجال الأعمال، بسبب إعلان إفلاسهم وفشلهم في تسديد ما عليهم من التزامات تّجاه تلك البنوك.
وقال إنّ رجال الأعمال اعتبروا الهروب من البلاد مخرّجًا آمنًا لهم من ظلمة السجون ـ بحسب قوله ـ، بجانب تعرّضهم لخسائر فادحة قدرها بمليارات الجنيهات، فضلاً عن الكساد الذي ضرب السوق بسبب عزوف المواطنين عن شراء السلع، وذلك لتردّي أوضاعهم الاقتصادية، إضافة إلى زيادة رسوم الضرائب والجبايات الباهظة التي فرضتها وزارة المالية، علاوة على زيادة أسعار الطاقة بشقيها الكهرباء والوقود، فضلاً عن ارتّفاع قيمة مدّخلات الإنتاج والصعوبة البالغة في الحصول عليها
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