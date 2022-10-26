هدوء حذر في لقاوه ..خلو 9 احياء سكنية.. ثلاث أرباع مواطني المدينة نزحوا إلى مدن أخرى

مواكب السودانيين لاسقاط الانقلاب واشنطن دي سي لشهر اكتوبر ٢٠٢٢
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
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10-26-2022, 01:21 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4389

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مكتبة سودانيزاونلاين
هدوء حذر في لقاوه ..خلو 9 احياء سكنية.. ثلاث أرباع مواطني المدينة نزحوا إلى مدن أخرى


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 25 2022
  • مقتل «3» أشخاص برصاص الجيش شمالي الدمازين
  • التحالف الوطني السوداني نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة حول بيان الشرطة الصادر مساء اليوم ٢٥ اكتوب
  • اسباب رحيل الشهيد الثائر ابوالقاسم اسامة عبدالوهاب
  • جورجيا ميلونى أول رئيسة وزراء فى تاريخ إيطاليا
  • هل كتب علي كرتي بيان رئاسة الشرطة حول المظاهرات السلمية اليوم ؟
  • أرقد ياكوز عشان الحقنة تدخل
  • أردول يحتفي بمرور عام على إنقلاب البرهان، وحميدتي، والتوافق الوطني
  • ربنا اعمى ابصاركم وقلوبكم يا اعضاء المنبر العام مالكم الاتبصرون ؟
  • الآن في شارع الستين تلوح بيارق الانتصار على الأعداء
  • السودان الي أين!!!؟
  • حسبنا الله ونعم الوكيل...اكثروا منها فهي المنجية لبلادنا بإذن الله
  • صراع بين فهـد وروبوت.. (فيــديــو)
  • ماركس، نيتشه، فرويد: كيف زرعوا الارتياب بداخلنا؟
  • ذلك الوهنُ - ذلك الوطنُ --- شعر
  • د/ ولاء الدين | ماذا سيحدث لو حكم المدنيون ؟من الذي أخرج الشيطان من القمقم اين وصل الاتفاق السياسي
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م
  • تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تعلن مسارات و نقاط تجمع مليونيات 25 أكتوبر..
  • البائس أردول.. من غيركم يسعى للإنفراد بالحكم.. (شوفو تصريحه)
  • الشرطة السودانية تلاحق الكاتب الصحفي عثمان شبونه انتقد تعامل عناصرها مع الاحتجاجات
  • دعوة للكل للمشاركة اليوم معنا في هزيمةالانقلاب
  • 🌹🌹 علمتنى الحياة🌷🌷
  • أين كنت في مثل هذا اليوم يا عبد العزيز عشر يا عدو الثورة ؟
  • انتوني بلينكن: حان الوقت لإنهاء الحكم العسكري في السودان
  • + لا أُريـــدُ حَــلَّاً ؟!

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 25 2022

  • عهد الكيزان الغيهب جعل بعض السودانيين يحسون بالدونية 1 كتبه شوقي بدرى
  • جمهورية السودان الدموية !!.. كتبه عادل هلال
  • من ريشي سوناك الي الذين يشبهونني في السودان !! كتبه د. حامد برقو عبدالرحمن
  • هكذا سار المؤتمر اللاوطنى وعلى دربه يمضى قائد المليشيا!!! كتبه الأمين مصطفى-
  • الفتن نائمة... من أيقظها؟ كتبه أمل أحمد تبيدي
  • فلنجعل من ذكرى ثورة إكتوبر المجيدة .. محطة لتجديد مسيرة النضال كتبه الطيب الزين
  • القضارف..دولة مكتملة الأركان كتبه د.أمل الكردفاني
  • الوقاحة سر الماسونية الجديدة د.أمل الكردفاني
  • العمل بدل هدر المال كتبه سلام محمد العبودي





    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 24 2022
  • الجبهة السودانية للتغيير تدين إنقلاب 25/ أكتوبر المشئوم. وتتمسك بالنهج الديموقراطي
  • كاركاتير اليوم الموافق كاركاتير اليوم الموافق 23 اكتوبر 2022 للفنان عمر دفع الله
  • مسلحون ينهبوب طلمبة ويوثقون العامل ب (الحبل)
  • ارتّفاع هجرة طلاب المدارس الخاصة إلى مصر
  • بيان مهم من تحالف قوى التغيير السودانية

    عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 24 2022
  • وجدي صالح- يرفض الادلاء باقواله للنيابة ويشترط حضور محاميه
  • هل سيختفي السودان؟:مالك محمد طه
  • هل منعت كتب شيخ حسن وسيد قطب فى السعودية؟
  • البلطجة على الندوات تعبير عن أجندة الفلول-بقلم رشا عوض
  • عناوين الصحف الصادرة اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022م
  • حلقة مفيدة من أربعة محاور عن الوهابية في قناة الحوار
  • الانتباهة- نجل نافع:"قوش" خائن وغير مرحّب بعودته
  • فولكر بيرتس يكتب- بعد مرور عامين
  • ماذا يحصل في السودان
  • روسيا تحذر بان اوكرانيا ستستعمل القنبلة القذرة
  • عرس الضكيـر للضكير... ياالنتفلكيس النوم اخيـر
  • ثقافه وسماحه الاعتذار وهو بلا شك ليس انكسار

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 24 2022
  • بيان منسوب لرئاسة الشرطة السودانية يتهم الانتفاضة بالتشكيلات العسكرية المسلحة كتبه محمد فضل علي
  • هل غداً يوم عادى ؟؟ كتبه محمد الحسن محمد عثمان
  • الجماهير لاتخون ولن تهزم كتبه نور الدين مدني
  • هبوا للطعن في عين الطاغية والبغاة خلفه ومن خلاف كتبه عمر الحويج
  • وحدة الموقف الوطني والعمل الجماهيري كتبه سري القدوة
  • التسوية السياسية في السودان .. التحديات وفرص الحلول. (2-2) كتبه محمد عبدالله ابراهيم
  • لجان المقاومةً هم القادة الحقيقيونً للثورة الديسمبرية حتي الانتصار! كتبه احمد التيجاني سيد احمد
  • السودان مملكة الأوهام كتبه محجوب الخليفة
  • مليونية 25 أكتوبراشعلت التاريخ نارا واشتعل كتبه تاج السر عثمان
  • السيسي عين على الدستور وعين على حديقة الحيوان!!! كتبه الأمين مصطفى
  • من الآخر ، لا مستقبل لسلطة العساكر!!! كتبه د.أحمد عثمان عمر
  • بين ثورة في 1964 وانقلاب في 2021: هل من سبيل للتفاؤل؟ كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • تعدد الزوجات في النصرانية كتبه الشيخ عبد الحافظ البغدادي
  • مؤسس العنف في إيران تحت السلطة الديكتاتورية! نظرة على جذور العنف في إيران الحالية كتبه مهابادي
  • عام على الانقلاب ! كتبه زهير السراج
  • عهد الكيزان الغيهب جعل بعض السودانيين يحسون بالدونية 1 كتبه شوقي بدرى
  • جمهورية السودان الدموية !!.. كتبه عادل هلال
  • من ريشي سوناك الي الذين يشبهونني في السودان !! كتبه د. حامد برقو عبدالرحمن
  • هكذا سار المؤتمر اللاوطنى وعلى دربه يمضى قائد المليشيا!!! كتبه الأمين مصطفى-
  • الفتن نائمة... من أيقظها؟ كتبه أمل أحمد تبيدي
  • فلنجعل من ذكرى ثورة إكتوبر المجيدة .. محطة لتجديد مسيرة النضال كتبه الطيب الزين
  • القضارف..دولة مكتملة الأركان كتبه د.أمل الكردفاني
  • الوقاحة سر الماسونية الجديدة د.أمل الكردفاني
  • العمل بدل هدر المال كتبه سلام محمد العبودي























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