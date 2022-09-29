هجوم مسلح يستهدف منزل وجدي صالح

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09-29-2022, 12:39 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4364

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هجوم مسلح يستهدف منزل وجدي صالح


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  • فتاوي القرضاوي المميتة
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  • الاستعداد الجيد لمعركة اسقاط الانقلاب القادمة كتبه تاج السر عثمان
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  • خبر عاجل: تشكيل حكومة مدنية وعودة الجيش للثكنات!!كتبه فيصل علي الدابي/المحامي
  • خير جليس للشباب الغربي.. شاب مسلم لا يشرب الخمر كتبه حسن العاصي
  • منافــذ ومداخـل الهلاك والمـــوت !! بقلم الكاتب / عمر عيسى محمد أحمد
  • لقد خابت مساعي هؤلاء الأشقياء الأطماع !!بقلم الكاتب / عمر عيسى محمد أحمد
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