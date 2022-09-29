هجوم مسلح يستهدف منزل وجدي صالح

كشف الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله، عن هجوم مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني على منزل القيادي بمركزي قوى التغيير وجدي صالح، القيادي بالحزب عضو لجنة إزالة التمكين.
ودون خلف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني تتهجم على منزل الأستاذ وجدي صالح، وتقوم بتكسير زجاج المنزل واللمبات الخارجية والكمرات وإرهاب وترويع الأسرة وتلوذ بالفرار
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 28 2022
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