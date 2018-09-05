هجوم مسلح لطلاب المؤتمر الوطني علي داخلية جامعة سنار واصابة 9 طلاب

اقتُحمت قوة من الأجهزة الامنية مسنودة بمليشيات طلاب المؤتمر الوطني صباح اليوم (الأربعاء) داخلية النجومي التابعة لجامعة سنار وانهالت بالضرب علي طلاب المجمع السكني مما سبب إصابات بالغة علي نحو 9 طلاب. وجاء هجوم طلاب المؤتمر الوطني علي الطلاب بالمجمع السكني كرد فعل علي طرد مجموعات منهم من داخلية النجومي كانوا قد اعتدوا علي مجموعة من الطلاب الذين رفضوا الانضمام للمؤتمر الوطني. وقال طلاب ان قوة مدججه بالسلاح وآخرون من طلاب المؤتمر الوطني مسلحين بالسواطير اقتحموا صباح اليوم داخلية النجومي التابعة لكلية التربية بجامعة سنار ، فاصيب في الاقتحام نحو 5 طلاب إصابات بالغة و4 اصابات متباينة استدعي نقلهم لمستشفى سنجه لتلقي العلاج.
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