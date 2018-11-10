هجمة فيسبوكية شرسة على شروق القضارف

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10-11-2018, 06:21 PM

منتدى شروق الثقافي
<aمنتدى شروق الثقافي
تاريخ التسجيل: 21-03-2014
مجموع المشاركات: 58

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هجمة فيسبوكية شرسة على شروق القضارف

    06:21 PM November, 10 2018

    سودانيز اون لاين
    منتدى شروق الثقافي-
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    تم تعطيل حساب (شروق الثقافي) في فيسبوك يوم الخميس الأول من أمس 8 نوفمبر بعد انتحال شخصية شروق الاعتبارية الفيسبوكية بواسطة شخص ما ، تم التعطيل بواسطة إدارة الفيس نتاج لبلاغات موازية لانتحال الشخصية .

    وتم وبنفس الطريقة تعطيل 5 حسابات أخرى كلها لأعضاء في منتدى شروق الثقافي بالقضارف ، تم تعطيل حساب جعفر خضر 21 أكتوبر ، وحساب محمد الفاتح ودو 22/أكتوبر ، نور الدائم خضر 7/نوفمبر ، رمزي يحي 8/نوفمبر ، شروق الثقافي 8/نوفمبر ، خالد عبد الله 9/نوفمبر .

    اعتقد شخصيا أن هذه الهجمة يقف وراءها جهاز الأمن والمخابرات بالقضارف
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