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نواب تشريعي الخرطوم يطالبون بضبط الأسعار في الأسواق

13-12-2017, 01:56 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1634

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نواب تشريعي الخرطوم يطالبون بضبط الأسعار في الأسواق

    01:56 PM December, 13 2017

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: عبد الهادي عيسى
    شدد نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم على ضرورة إحكام السيطرة على الغلاء والارتفاع الكبير في أسعار السلع الحيوية بالأسواق وطالبوا بتشديد الرقابة على الأسواق والاهتمام بالمراكز المخصصة للبيع المخفض لتقليل أعباء المعيشة على المواطنين، داعين إلى مراعاة الجودة فيما يخص مشاريع الطرق والجسور.
    وحذر النواب خلال جلسة المجلس التشريعي أمس من خطورة المخدرات على المجتمعات والأفراد وتأثيرها في تنامي معدﻻت العنف مشيرين إلى أهمية اﻻرتقاء بعناصر المنظومة التعليمية وإعطاء اﻻهتمام الكامل للنهوض بهذا القطاع داعين إلى إنفاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية بأرياف الوﻻية.
    وطالب النواب بإصدار قانون يحظر الأنشطة التجارية على الأجانب بالوﻻية واﻻلتفات لظاهرة الكثافة الأجنبية الكبيرة بوﻻية الخرطوم وانعكاساتها على الأمن.
    بدوره أكد رئيس المجلس المهندس صديق الشيخ ضرورة استكمال هياكل الحكم المحلي حتى تتمكن المحليات من أداء واجباتها ومهامها تجاه المجتمع، مشيرًا إلى أهمية إعطاء أولوية خاصة في هذه المرحلة للإنتاج والإنتاجية بجانب إشراك مواطن الوﻻية في قضايا البيئة كشريك أساسي وفعال.
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