كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-12-2017, 05:30 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

نواب بالبرلمان: لن نسمح بنهب موارد مثلث حلايب المعدنية

09-12-2017, 04:33 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


نواب بالبرلمان: لن نسمح بنهب موارد مثلث حلايب المعدنية

    04:33 PM December, 09 2017

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر






    الخرطوم: الصيحة
    أكدت كتلة نواب البحر الأحمر بالمجلس الوطني، رفضها القاطع لما تقوم به السلطات المصرية وبعض الشركات الأجنبية من سرقة لموارد مثلث حلايب المعدنية، مطالبة بضرورة تسريع الجهود للحد من هذه التعديات.
    وقال رئيس كتلة نواب البحر الأحمر بالبرلمان أحمد عيسى هيكل في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" إنهم لن يسمحوا لأي جهة أجنبية باستغلال موارد المنطقة المعدنية من ذهب ويورانيوم وغيرها من المعادن النفيسة، مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الاحتلال إما عبر التحكيم الدولي أو المفاوضات، مؤكداً المضي قدماً في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن ما تقوم به مصر من توغل واعتداءات على مناطق التعدين وإدخالها شركات أجنبية ومعدنين من خارج المنطقة للاستيلاء على هذه المعادن يعتبر تعدياً الغرض منه استنفاد موارد حلايب المعدنية.
    وأكد هيكل ثقتهم الكبيرة في الحكومة وحسمها للملف وإيقاف العبث والاعتداء على موارد المنطقة، مبيناً أن مواطني منطقة حلايب أصبحوا يعانون من الهجوم والاعتداءات المستمرة وغير المبررة للسلطات المصرية عليهم، داعياً هذه الشركات للانسحاب الفوري من حلايب.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de