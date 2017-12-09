نواب بالبرلمان: لن نسمح بنهب موارد مثلث حلايب المعدنية



04:33 PM December, 09 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة

أكدت كتلة نواب البحر الأحمر بالمجلس الوطني، رفضها القاطع لما تقوم به السلطات المصرية وبعض الشركات الأجنبية من سرقة لموارد مثلث حلايب المعدنية، مطالبة بضرورة تسريع الجهود للحد من هذه التعديات.

وقال رئيس كتلة نواب البحر الأحمر بالبرلمان أحمد عيسى هيكل في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" إنهم لن يسمحوا لأي جهة أجنبية باستغلال موارد المنطقة المعدنية من ذهب ويورانيوم وغيرها من المعادن النفيسة، مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الاحتلال إما عبر التحكيم الدولي أو المفاوضات، مؤكداً المضي قدماً في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن ما تقوم به مصر من توغل واعتداءات على مناطق التعدين وإدخالها شركات أجنبية ومعدنين من خارج المنطقة للاستيلاء على هذه المعادن يعتبر تعدياً الغرض منه استنفاد موارد حلايب المعدنية.

وأكد هيكل ثقتهم الكبيرة في الحكومة وحسمها للملف وإيقاف العبث والاعتداء على موارد المنطقة، مبيناً أن مواطني منطقة حلايب أصبحوا يعانون من الهجوم والاعتداءات المستمرة وغير المبررة للسلطات المصرية عليهم، داعياً هذه الشركات للانسحاب الفوري من حلايب.