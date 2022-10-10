نهب صحفية مشهورة وشقيقاتها داخل حي جبرة جنوبي الخرطوم

الاتحاد النسائي يكرم علوية تابر بالحلفاية
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-14-2022, 00:16 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-10-2022, 02:24 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4364

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
نهب صحفية مشهورة وشقيقاتها داخل حي جبرة جنوبي الخرطوم

    02:24 PM October, 10 2022

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-اريزونا-امريكا
    مكتبتى
    رابط مختصر





    كشفت الصحفية اماني ايلا عن تعرضها لعملية نهب من قبل العصابة هي وشقيقاتها داخل حي جبرة جنوبي الخرطوم؛ وكتبت أماني قائلة: ” قبل شوية، حوالي الساعة ٧:١٥ دقيقة، جايين من الدرس برفقة شقيقاتي، اعترضوا طريقنا، ثلاثة أفراد على دراجة نارية، وتمت محاصرتنا بالكامل، وتطلبوا منا تسليم الهاتف تحت تهديد السلاح الأبيض، حاولنا الفرار منهم ولكنهم كانوا أكثر قوة منا بالسلاح، وكي احافظ على سلامة أخواتي ونفسي، سلمتهم الهاتف حتى لأ يؤذُننا، بعد تسليم الهاتف طلبوا منا نفض ثيابنا إذ كنا نحمل نقود أو لأ، ومن ثم مد أيدينا إذ كانت بها حُليّ أو لأ! فعلا رأوا خواتم بأيدينا خلعناها وسلمناها لهم قبل أن تصل إلينا أيديهم الآثمة.

    وأضافت “ومن ثم تركونا نذهب، ما أن هممنا بالذهاب، حتى أتوا أصحاب عربة نسيان ومعهم آخرون اظنهم كانوا يتابعون ما نمّر به ، فأحاطوا باللصوص واشتبكوا معهم ،وردوا إلينا ما اخذوا من هاتف وخواتم، وأمرونا بالذهاب، فتركانهم وذهبنا حيث وجهتنا، ولا نعلم بعدها ماذا فعلوا بهم؛ الحادث دا بالضبط في جبرة شمال شارع المدرعات.

    وأضافت “عليه أؤكد أن البلد ليست آمنة، وأصبحت جرائم السرقة والاعتداء على رؤوس الأشهاد، كمية الرعب الدخلوها فينا ما هينة، عفونا عنهم لوجه الله، وربنا يهديهم؛ الموضوع تطور شديد، وأصبح المواطن في حالة رعب مستمر، بل جلهم عكفوا في بيوتهم لأجل سلامتهم، نطلب من وزارة الداخلية، والأمن، أن يكثفوا من النقاط الأمنية والدوريات بالاحياء



    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 09 2022
  • مقتل الشاب ياسر عوض طعنا في قفلة المولد بالحلفايا
  • معركة دامية بالسواطير والسكاكين تؤدي لمقتل شخصين بالدروشاب


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 09 2022
  • من لندن ينفى إشاعة الإنقلابيين* فضيلي جمّاع: النَّمِر .. النَّمِر ، وشائعة عودة الدكتور حمدوك !
  • عن عودة حمدوك يقول الحزب الشيوعي : حمدوك فشل مرتين.
  • أصحي يابريش! سعودية وأمارات! البرهان يعيد الأخوان المسلمين لدفة الحكم والتحكم !
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الأحد 09 أكتوبر 2022م
  • عن التعليقات في قناتنا الاقتصادية كل العرب نازلين بالعشرات دعمنا السوداني الوحيد العلق كان تعليقه
  • مقال قريبنا الطاهر ساتي (( عودة حمدوك ))
  • عودة النظام البائد.. وقوى الثورة في وحل الخلافات
  • "دب جريح"... أي "مخرج" ممكن لبوتين أمام المأزق في أوكرانيا؟ DW
  • الحمد لله على عودة المنبر بعد الانقطاع الذي تعرض له
  • اضراب سوق كوستى
  • مونتي كارلو: عبد الله حمدوك يوافق للعودة كريئيس للوزراء في السودان
  • المهدى/ حمدوك المنتظر

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 09 2022
  • عودة حمدوك لن تنجح اذا.. (٢) كتبه أمل أحمد تبيدي
  • بين جبريل إبراهيم والعقيد القذافي! كتبه أحمد الملك
  • التنادي لإنقاذ الوطن من حرف الجرف الهار: قال الحلفاوي حد يكلم ما في كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • نائب رئيس حزب الأمة يطالب بعودة مطاريد الثورة الهاربين، عودةً إيجابيةً! كتبه عثمان محمد حسن
  • خروف بالنية !!.. كتبه عادل هلال
  • العنصريون أخطر أعداء الوطن كتبه محجوب الخليفة
  • في الاحتفاء بمولده نذكر محبة أهل المسيح للرسول ودينه!. كتبه حسن الجزولي
  • (السنابل ) !! صورتك ( الخايف ) عليها !! كتبه جمال الصديق الامام
  • الإنقلاب يخذل الإيغور.. و الخذلان من طبع الكيزان !! كتبه د. حامد برقو عبدالرحمن
  • إن ما يحدث يؤكد ضرورة إنهاء حكم البرهان كتبه د.أمل الكردفاني
  • حميتي يجتمع مع حمدوك سراً في اديس ابابا بمشاركة طحنون بن زايد ومايك هامر ؟ 1/2
  • فقط للعُقلاء ..! كتبه هيثم الفضل
  • قطار الغرب ... ذكريات وتداعيات .. كتبه الياس الغائب
  • الابطال الحقيقين هم من يجعلون العالم جميل من حولنا كتبه حسن عمران
  • تكسير قرارات والي الخرطوم كتبه د.امل الكردفاني
  • كربلاء برؤية جديدة / الحلقة 8 كتبه الشيخ عبد الحافظ البغدادي
  • ودمدني ... مدينة الاحلام (١١) عبق التاريخ وصدي الذكريات سلسلة ذكريات عن مدني الستينات
  • قارون كوشي نوبي سوداني – كتبه عبد الله ماهر























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de