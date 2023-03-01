نقل تعسفي للامين العام لتصحيح المسار بالقضارف

اجرى مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالقضارف الانقلابي عبد الوهاب إبراهيم عوض - اليوم - نقلا تعسفيا طال الأمين العام لتصحيح المسار بالقضارف الأستاذ محمد فتح الرحمن الخليفة. وياتي هذا النقل التعسفي على خلفية حديث الخليفة لراديو دبنقا متحدثا عن الانتهاكات في قطاع المعلمين وتهديدات المدير العام للمعلمات المضربات، بل وتصدي الخليفة للتنقلات السياسية من موقعه ككبير موجهين، كما ياتي النقل على خلفية البيان الذي أصدره تصحيح المسار يوم امس وطالب فيه بإقالة المدير العام. ويهدف نقل الأمين العام لتصحيح المسار محمد فتح الرحمن الخليفة إلى إبعاده من القطاع الحكومي الذي يشهد إضرابات مستمرة، وفتح الباب لتنفيذ تهديدات المدير العام بنقل المعلمات والمعلمين . مرفق: صورة محمد فتح الرحمن وقرار النقل
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 24 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة