نقل البشير وقيادات بالنظام البائد إلى سجن كوبر مجددا

قال محامون في السودان، الأربعاء، إن السلطات قررت إعادة الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه بجانب قادة المؤتمر الشعبي إلى السجن، بعد أشهر طويلة قضوها في مستشفيات خاصة.
وقالت صحيفة سودانية، إن السلطات قررت إعادة الرئيس السابق عمر البشير، وعدد من معاونيه، وقادة حزب المؤتمر الشعبي، إلى السجن، بعد قضائهم عدة أشهر في مستشفيات خاصة.
ولا يزال البشير يخضع للمحاكمة، مع عدد من أعضاء نظامه؛ بتهمة القيام بانقلاب عام 1989، لكنه لا يحضر الجلسات؛ بسبب وجوده في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة السودانية منذ 10 أشهر، بحسب صحيفة سودان تريبيون..
قرار الترحيل للسجن شمل كلا من البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ورئيس هيئة الشورى في الحزب إبراهيم السنوسي
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