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نقابة عمال سودانير تتهم مجلس الإدارة بالفشل

26-04-2018, 07:05 PM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
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نقابة عمال سودانير تتهم مجلس الإدارة بالفشل

    07:05 PM April, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم – أماني خميس
    اتهمت الهيئة الفرعية لنقابة عمال الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، مجلس إدارة الشركة بالفشل، وحملته مسؤولية تردي الأوضاع بالناقل الوطني، وضياع أجر المناولة الأرضية (80 مليون دولار)، وتخصيصه لشركات منافسة.
    وكشفت عن مناهضتها لفصل العاملين بسودانير بشتى الوسائل والوصول بالقضية إلى لجنة حقوق الإنسان الدولية، وأعلنت عن الترتيب لوقفة احتجاجاً على قرارات مجلس إدارة الشركة، وكشفت عن مديونية الضمان الاجتماعي على الشركة البالغة (48) مليون جنيه، وأشار رئيس الهيئة الفرعية للنقابة “علاء الدين بابكر دقاش”، في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء)، بالنقابة العامة للنقل والمواصلات، إلى أن غالبية موظفي الشركة رفضوا استلام خطابات فصلهم، بمن فيهم أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، وزاد: “إننا لم نتأكد من صدور قرار في ذات الشأن من مجلس الوزراء”.
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