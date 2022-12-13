نقابة الصحفيين السودانيين:تؤكد تعاونها مع جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة لخدمة الاعلام السوداني

الرياض،13 ديسمبر 2022م: أكدت «نقابة الصحفيين السودانيين»، أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع «جمعية الصحفيين السودانيين في المملكة العربية السعودية»، لبناء شراكة هادفة ومثمرة تسهم في دعم وتطوير الصحافة والإعلام السوداني، لمواجهة المرحلة الحالية، وتقديم السودان بصورته الجديدة بعد ثورة ديسمبر المجيدة. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب لتنفيذي لجمعية الصحفيين مساء الاثنين (12 ديسمبر 2022م) مع الأستاذ طاهر المعتصم سكرتير العلاقات الخارجية بنقابة الصحفيين السودانيين، الذي يزور حاليًا العاصمة السعودية الرياض. وقدم المعتصم تنويرًا عن سير عمل النقابة خلال الفترة الماضية، وشرحاً لطريقة تكوين فرعيات النقابة بالخارج، وتسجيل العضوية الكترونيّاً، واجاب عن أسئلة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، واستفساراتهم، وجرى الاتفاق على البدء في إجراءات تسجيل العضوية تمهيداً لتسجيل الجمعية؛ لتكون فرعية للنقابة. كما اطلع المعتصم تنفيذية الجمعية على الجهود البارزة التي تبذلها «النقابة» لخدمة الأعضاء في الداخل والخارج، وتطوير المهنة بعد نجاحها في استرجاع النقابة بعد غياب دام أكثر من 30 عاماً، لتكون أول نقابة ديمقراطية منتخبة تُعبر عن الصحفيين وتُدافع عن مصالحهم؛ مشيراً إلى نجاح «النقابة» في بناء علاقات مع عدد من الاتحادات والنقابات العربية والافريقية المماثلة، والمنظمات الدولية، وتوقيع شراكات مع مؤسسات دولية عريقة متخصصة لتدريب الكوادر الإعلامية السودانية لرفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم الإعلامية. وأعرب الدكتور حسين حسن حسين رئيس جمعية الصحفيين السودانيين في المملكة العربية السعودية، عن بالغ شكره وتقديره للأستاذ طاهر المعتصم لاجتماعه مع أعضاء الجمعية، ولجهود «النقابة» في تعزيز التعاون مع الجمعية، والعديد من الكيانات الصحفية للسودانيين في الخارج، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الإعلامية والثقافية مع الزملاء في المملكة، وهيئة الصحفيين السعوديين، مقدراً ما تجده الجمعية من تجاوب الأوساط الإعلامية والثقافية السعودية، وتعاونها على مدى سنوات طويلة. وقدم الدكتور حسين شرحاً كاملاً عن الجمعية وأهدافها وخدماتها للارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام؛ والفعاليات النوعية والكبرى التي نجحت الجمعية في تنظيمها خلال الفترة الماضية رغم الصعوبات والعقبات التي واجهتها في ظلّ النظام البائد، إضافة إلى المبادرات الكثيرة والمتميّزة التي قدمتها الجمعية لعدد من الجهات الحكومية السودانية بهدف تطوير الصحافة والإعلام، لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات تراكمية ومهنية عالية في مختلف المجالات الصحفية والإعلامية. شارك في اللقاء الزملاء عزالدين الجعلي الأمين العام، وعبدالرحيم عبدالخالق أمين المال، وعمر حمدان نائب الأمين العام، ومحمد جميل أمين الثقافة، وهويدا التوم أمينة المرأة، وياسر فضل المولى رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين ومعتز عبدالماجد المستشار التقني. .
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