نقابة أطباء السودان الشرعية تنعي الاستاذ الدكتور أمين مكي مدني

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01-09-2018, 01:56 AM

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نقابة أطباء السودان الشرعية تنعي الاستاذ الدكتور أمين مكي مدني

    01:56 AM August, 31 2018

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    والذي توفي صباح اليوم الجمعة ١ ٣ أغسطس ٢٠١٨م
    الميلاد: ٢ فبراير من العام ١٩٣٩ م
    التخرج: جامعة الخرطوم١٩٦٠م
    ليسانس الحقوق مع مرتبة الشرف
    الدراسات العليا:
    دبلوم (القانون المدني) من جامعة لوكسمبورج ١٩٦٢م
     ماجستير في القانون (الامتياز)  جامعة لندن ١٩٦٥م
    دكتوراه جامعة ادنبره ١٩٧٠م (القانون الجنائي المقارن)
    خدم في مناصب إدارية في عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية. محلل للسياسات، بناء علي خبراته المهنية مع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان والمناصب الحكومية.طلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية، ومعرفة بالفرنسية والسواحلية. محام دولي، ومستشار قانوني، وأستاذ قانون، وقاض.
    مسيرة حافلة بالعطاء والجسارة طوال حياته وقضي بعضها خلف قضبان الطغاة ومعارضا شرساً للانظمة المتسلطة ،ومدافعا بارزاً في مجال حقوق الانسان.
    الدكتور “امين مكي مدني” من رموز السياسة السودانية، شغل وزيراً في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها لحين اجراء الانتخابات الديمقراطية بعد الاطاحة بحكومة الرئيس الاسبق جعفر نميري، كما يعد من المعارضين البارزين للإنقاذ اعتقل بسبب مواقفه السياسية عدة مرات. 
    عمل مكي خبيرا في مجال حقوق الإنسان ، ومحامي، ومحلل سياسي، وناشط ومدير إداري، متخصص في التعاون التنموي، قاضي ومحاضر في القانون،وأستاذ للقانون،وظل مكي مدافعا عن حقوق الانسان وناشط في العمل الوطني والنقابي وفي العام (١٩٩١م) حصل على جائزة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان. وفي ذات العام حصل على جائزة نقابة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان، نيابة عن نقابة المحامين في السودان. 
    وكان مدني قد ترأس مبادرة المجتمع المدني في نداء السودان المُعارض.
    له الرحمة والمغفرة وصادق العزاء لاهل السودان جميعا
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