نفوق (500)راسا من الماشية بسبب ظهور مرض فيروسي مجهول

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27-08-2018, 06:31 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
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نفوق (500)راسا من الماشية بسبب ظهور مرض فيروسي مجهول

    06:31 PM August, 27 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    حذر رئيس منظمات المجتمع المدني بولاية النيل الابيض عبد الرحمن الصديق من انتشار (فيروس) مجهول اصاب الماشية القادمة من مراعي جنوب السودان وكشف عن نفوق حوالي ( 500 ) رأسا بسبب تفشًي المرض بصورة وصفها بالسريعة وطالب وزارة الثروة الحيوانية الولائية والاتحادية بالتدخل العاجل ومحاصرة المرض.
    وقال الصديق ان حوالي (50) مليون رأسا من القطعان ترعى ما بين ولاية النيل الأبيض و جنوب السودان في منطقة أم جلالة طوال الصيف
    وحذر الصديق من انتقال المرض الذي قال انه سريع التفشي وسط الماشية وتخوف من انتشاره بالولايات المتاخمة للنيل الابيض.
    وكشف الصديق عن ابلاغ وزارة الثروة الحيوانية واتحاد المراعي منذ بداية ظهور المرض للتدخل واحتواء المرض لكن الوزارة لم تحرك ساكناً حتى الان.
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