نعي وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالمولي كنجوم

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بسم الله الرحمن الرحيم



(يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي)



صدق الله العظيم



البقاء لله وحده

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره و ببالغ الحزن و الأسى، تنعى رابطة أبناء دارفور بالمانيا، المغفوَر له بإذن الله الدكتور عبد المولى كنجوم ، الذي حدثت وفاته في يوم الأحد الماضي الموافق 11 مارس 2018.

رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولاىك رفيقا.

للفقيد الرحمة والمغفرة والعتق من النار ولنا جميعا جميل الصبر والسلوان.

نعزي أنفسنا جميعاً ونقدم إلى اسرته في السودان وفي السويد أحر التعازي و المواساة القلبية في هذا الفقد والمصاب الجلل، داعين الله العلى القدير أن يتقبله، ولا نقول إلا مايرضي الله ( إنا لله وإنا إليه راجعون)



وسوف تنظم رابطة أبناء دارفور بالمانيا تأبين للفقيد في مدينة دوسلدورف بالمانيا في يوم السبت الموافق 31 مارس 2018 من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الخامسة مساءا بمنزل رئيس الرابطة بمدينة دوسلدورف



رابطة أبناء دارفور بالمانيا - دوسلدورف

رئيس الرابطة / النور نيام