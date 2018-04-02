نعي أليم من مكتب الحركة لتحرير السودان شمال بالسويد للرفيق ياس جعفر السنهوري

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تنعى مكتب وأعضاء وجماهير الحركة الحركة الشعبية شمال بالسويد الرفيق المناضل ياسر جعفر السنهوري الذي توفي في جوبا في اليوم الأربعاء الثامن والعشرون من مارس 2018 إثر علة لم تمهله طويلاً.

كان الرفيق المناضل السنهوري أحد الجسورالمتينة التي ربطت رؤية السودان الجديد بين أبناء السودان جنوباً وشمالاً حيث آمن بعدالة مشروع السودان الجديد لمساواة السودانيين على أساس الإنسان بغض النظرعن الاُثنية، اللغة، الدين، الثقافة والإقليم ومعه الكثيرين من أبناء السودان الذين يتطلعون إلى دولة الحرية، الديموقراطية، العدالة والمساواة.

مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان بالسويد تنعى رفيقاً مخلصاً عاش نزيهاً ومؤمناً بمبادئه ووفياً لمشروع السودان الجديد وصديقاً للجميع ومات عفيف اليد واللسان. وإذ نحن نعبر عن حزننا العميق برحيله ونتقدم بأحر التعازي لأسرته الكبيرة والصغيرة وأهله ورفاقه وزملائه وأصدقائه وأبنائه وزوجته المناضلة.

نتقدم، كذلك، بأحر التعازي لقيادة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال، وفي مقدمتهم الرفيق القائد/ عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد الأعلى للجيش الشعبى لتحرير السودان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون)

(الرب أعطى والرب أخد، فاليكن إسم الرب مباركاً)





مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال – السويد

2018-3-30









