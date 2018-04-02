نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 02-04-2018, 04:14 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

نعي أليم من مكتب الحركة لتحرير السودان شمال بالسويد للرفيق ياس جعفر السنهوري

02-04-2018, 03:23 AM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2854

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


نعي أليم من مكتب الحركة لتحرير السودان شمال بالسويد للرفيق ياس جعفر السنهوري

    03:23 AM April, 01 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر



    تنعى مكتب وأعضاء وجماهير الحركة الحركة الشعبية شمال بالسويد الرفيق المناضل ياسر جعفر السنهوري الذي توفي في جوبا في اليوم الأربعاء الثامن والعشرون من مارس 2018 إثر علة لم تمهله طويلاً.
    كان الرفيق المناضل السنهوري أحد الجسورالمتينة التي ربطت رؤية السودان الجديد بين أبناء السودان جنوباً وشمالاً حيث آمن بعدالة مشروع السودان الجديد لمساواة السودانيين على أساس الإنسان بغض النظرعن الاُثنية، اللغة، الدين، الثقافة والإقليم ومعه الكثيرين من أبناء السودان الذين يتطلعون إلى دولة الحرية، الديموقراطية، العدالة والمساواة.
    مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان بالسويد تنعى رفيقاً مخلصاً عاش نزيهاً ومؤمناً بمبادئه ووفياً لمشروع السودان الجديد وصديقاً للجميع ومات عفيف اليد واللسان. وإذ نحن نعبر عن حزننا العميق برحيله ونتقدم بأحر التعازي لأسرته الكبيرة والصغيرة وأهله ورفاقه وزملائه وأصدقائه وأبنائه وزوجته المناضلة.
    نتقدم، كذلك، بأحر التعازي لقيادة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال، وفي مقدمتهم الرفيق القائد/ عبدالعزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد الأعلى للجيش الشعبى لتحرير السودان.

    (إنا لله وإنا إليه راجعون)
    (الرب أعطى والرب أخد، فاليكن إسم الرب مباركاً)


    مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال – السويد
    2018-3-30
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de