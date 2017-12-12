نعيمة القصير: الدرب طويل للقضاء على الأيدز بالسودان



02:33 PM December, 12 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: خضر مسعود

كشفت نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسودان أن (85 %) من المتعايشين مع فيروس الأيدز في الإقليم لا يحصلون على علاج الفيروسات المنقذة للحياة، إضافة لأن ثلث المصابين لا يعلمون شيئا عن حقيقة إصابتهم.

وقالت القصير خلال احتفال وزارة الصحة الاتحادية باليوم العالمي لمكافحة الأيدز أمس (الاثنين) إنه بالرغم من التقدم المحرز في السودان بالتغطية وخدمات فحص وعلاج الأيدز إلا أن الدرب لا يزال طويلاً في الوصول لهدف القضاء عليه في 2030.