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نعى اليم:الحركة الشعبية لتحرير السودان بالمملكة المتحدة وأيرلندا

20-12-2017, 10:38 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2741

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نعى اليم:الحركة الشعبية لتحرير السودان بالمملكة المتحدة وأيرلندا

    10:38 PM December, 20 2017

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    ينعى مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بالمملكة المتحدة وأيرلندا ، ببالغ الحزن والأسى فقيد النضال الرفيق اللواء سايمون كالو كومي والذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر ٢٠١٧ بمدينة نيروبي بعد صراع طويل مع المرض.

    يعتبر اللواء سايمون كالو من مؤسسي حركة الكوملو في منتصف السبعينات و عمل معلما يضئ مشاعل العلم والوعي بين أبناء جبال النوبة. وانضم الفقيد إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان في منتصف الثمانينات ،ومنذ انضمامه قاتل ببسالة من أجل تحقيق رؤية السودان الجديد مدافعا عن المهمشين ومطالبا بحقوقهم في كل السودان وخاصة في إقليم جبال النوبة. حيث كان الفقيد رئيسا للحركة الشعبية وحاكما لإقليم جبال النوبة حتى تاريخ وفاته

    واذ ينعى اليوم مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - بالمملكة المتحدة وأيرلندا، الرفيق المناضل الجسور سايمون كالو، يبعث لأهله ورفاقه وأصدقائه خالص التعازي في هذا الفقد الجلل. ويؤكد على أن ذكرى الفقيد ستصبح إحدى منارات النضال للمهمشين وشعب جبال النوبة لمواصلة الطريق الذي سار فيه من أجل إنجاز مشروع السودان الجديد.

    *الرب أعطى و الرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً*


    اعلام الحركة الشعبية لتحرير السودان_ شمال مكتب المملكة المتحدة وايرلندا
    ١٩/١٢/٢٠١٧
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