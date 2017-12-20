نعى الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال بهولندا

ينعى مكتب تمثيل و عضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال بهولندا الرفيق اللواء سايمون كالو كومى الذى وافته المنية يوم الاربعاء 19 نوفمبر 2017 اثر صراع كويل مع المرض . الرفيق سايمون حاكم اقليم جنوب كردفان جبال النوبة اعطى كل حياته من اجل المهمشين فى السودان وجنوب كردفان خاصة عمل معلما فى ارجائها مثل الفولة وبابنوسة واجزاء كثيرة فى كردفان . سايمون هو احد المؤسسيس للكومولو وكان يعتبر من الداعيين للتحرر وعلى يده استقطب الكثيرين للثورة . له القدح المعلى فى اصلاح ذات البين بين المواطنين لذلك عندما اندلعت الحرب يوم ان 6/6 كان سايمون فى مهمة اصلاح فى لقاوة , نعم القائد ...؟ سايمون كالو كتاب متفرد فى الفصول والتفانى مثل يحتذى به الثوار فلترقد ر وحك بسلام ا يها الشهيد عند من وهبها الى جنب الشهداء العظام . الرب اعطى والرب اخذ. التعازى للاسرة الكبيرة و اسرته الصغيرة فى كمبالا وسائر الرفاق بالحركة السعبية لتحرير السودان .
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