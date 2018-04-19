نظام الطفيلة الإسلامية يحشد قواته الامنية للاستيلاء على أراضي منطقة الجريف شرق

هاجمت قوة كبيرة من الشرطة صباح اليوم على منطقة الجريف شرق / بولاية الخرطوم بدأ الهجوم بقوة من الشرطة، وانضم للقوة الشرطية حوالى 50 عربة نصف نقل تويوتا تابعة للدعم السريع ، وشوهد بكاسي تابعة للأمن تمشط المنطقة. ويأتي الهحوم على خلفية مخطط النظام الذى يستهدف الاستيلاء على المنطقة وأراضيها وتمليكها لمنسوبين لمؤسسات النظام بغرض استثمار الموقع المميز فى قلب العاصمة والذى يطل على النيل الأزرق من ناحية الشرق يذكر ان مواطنى الجريف قد اعتصموا لأشهر فى ميدان عام لمقاومة المخطط، كما قتل اكثر من سخص في أحداث احتجاجات بالمنطقة ضد المخطط.
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