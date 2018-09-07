ندوة هامة بدار الجالية السودانية بواشنطن بعنوان الإقتصاد الكلى وأزمة المصارف السودانية الحالية

ندوة هامة بواشنطن بعنوان الإقتصاد الكلى وأزمة المصارف السودانية الحالية
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تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 496

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ندوة هامة بدار الجالية السودانية بواشنطن بعنوان الإقتصاد الكلى وأزمة المصارف السودانية الحالية

    02:21 AM September, 06 2018

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    أصدقاء وزملاء د. أبراهيم البدوي يرحبون به في منطقة واشنطن، يقدمونه في ندوة بعنوان:
    الإقتصـــاد الكـلي وأزمة المصـارف السودانية الحـالية
    المكان: دار الجالية السودانية بواشنطن
    العنوان:
    9006 Crown Wood Ct, Burke, VA 22015
    التاريخ: الأحد 9 سبتمبر 2018
    الزمان: من الساعة 7 م الي 10 م
    وشكـــــــــــــــــــــــــراً
    عنهم: كمال طيفور
    *** الرجاء المساهمة بمبلغ 5- 10 دولار لمقابلة تكلفة المكان ***
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07-09-2018, 04:28 AM

ABDALLAH ABDALLAH
<aABDALLAH ABDALLAH
تاريخ التسجيل: 26-08-2007
مجموع المشاركات: 6306

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Re: ندوة هامة بدار الجالية السودانية بواشنطن (Re: اعلانات سودانيزاونلاين)

    تحياتى أخى الأستاذ كمال طيفور
    وألف مرحب بقدوم الحبيب الخبير الإقتصادى الدكتور إبراهيم البدوى لواشنطن .
    وبإذن الله حضور .

    (عدل بواسطة ABDALLAH ABDALLAH on 07-09-2018, 04:30 AM)
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