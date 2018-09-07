ندوة هامة بدار الجالية السودانية بواشنطن بعنوان الإقتصاد الكلى وأزمة المصارف السودانية الحالية

أصدقاء وزملاء د. أبراهيم البدوي يرحبون به في منطقة واشنطن، يقدمونه في ندوة بعنوان: الإقتصـــاد الكـلي وأزمة المصـارف السودانية الحـالية المكان: دار الجالية السودانية بواشنطن العنوان: 9006 Crown Wood Ct, Burke, VA 22015 التاريخ: الأحد 9 سبتمبر 2018 الزمان: من الساعة 7 م الي 10 م وشكـــــــــــــــــــــــــراً عنهم: كمال طيفور *** الرجاء المساهمة بمبلغ 5- 10 دولار لمقابلة تكلفة المكان ***
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة