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ندوة هامة:الطب العدلي في السودان الوضع الراهن.. التحديات والحلول
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10:26 PM January, 17 2023
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رابط مختصر
منظمة أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان و بمشاركة رابطة القانونيين في بريطانيا
يقيمان ندوة هامة على تطبيق الزوم و ذلك في يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023م عند الساعة 8 مساءً بتوقيت السودان - الساعة 6 مساءً بتوقيت لندن بعنوان:
الطب العدلي في السودان الوضع الراهن.. التحديات والحلول
المتحدثون:
-د.أشواق الطاهر أبراهيم إستشاري الطب الشرعي.
مدير مشرحة الأكاديمي المكلف د.هاشم محمد صالح فقيري إستشاري الطب الشرعي و السموم المدير السابق لهيئة الطب العدلي.
-أحمد حسن فضل الله رئيس مكتب الإتصالات الخارجية لرابطة المحامين و القانونيين السودانيين في بريطانيا.
هذا هو رابط الزوووم الخاص بهذه الندوة الهامة:
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+1 386 347 5053 US
+1 507 473 4847 US
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Passcode: 371094
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kU4LQ9mL9https://us02web.zoom.us/u/kU4LQ9mL9
الدعوة عامة,,
إعلام الندوة,,
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