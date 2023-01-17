ندوة هامة:الطب العدلي في السودان الوضع الراهن.. التحديات والحلول

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01-17-2023, 10:26 PM

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تاريخ التسجيل: 09-12-2013
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ندوة هامة:الطب العدلي في السودان الوضع الراهن.. التحديات والحلول

    10:26 PM January, 17 2023

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    رابط مختصر






    منظمة أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان و بمشاركة رابطة القانونيين في بريطانيا

    يقيمان ندوة هامة على تطبيق الزوم و ذلك في يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023م عند الساعة 8 مساءً بتوقيت السودان - الساعة 6 مساءً بتوقيت لندن بعنوان:

    الطب العدلي في السودان الوضع الراهن.. التحديات والحلول

    المتحدثون:

    -د.أشواق الطاهر أبراهيم إستشاري الطب الشرعي.

    مدير مشرحة الأكاديمي المكلف د.هاشم محمد صالح فقيري إستشاري الطب الشرعي و السموم المدير السابق لهيئة الطب العدلي.

    -أحمد حسن فضل الله رئيس مكتب الإتصالات الخارجية لرابطة المحامين و القانونيين السودانيين في بريطانيا.


    هذا هو رابط الزوووم الخاص بهذه الندوة الهامة:

    ‏Join Zoom Meeting
    ‏us02web.zoom.us/j/85941980190؟pwd=ODlqRDZkZDUraXhOMkl4bXF1bzJXZz09

    ‏Meeting ID: Passcode: 371094" original_font_attr="-1" original_line_height_attr="" style="">859 4198 0190
    ‏Passcode: 371094
    ‏One tap mobile
    ‏+15642172000,,85941980190#,,,,*371094# US
    ‏+16465588656,,85941980190#,,,,*371094# US (New York)

    ‏Dial by your location
    ‏        +1 564 217 2000 US
    ‏        +1 646 558 8656 US (New York)
    ‏        +1 646 931 3860 US
    ‏        +1 669 444 9171 US
    ‏        +1 669 900 9128 US (San Jose)
    ‏        +1 689 278 1000 US
    ‏        +1 719 359 4580 US
    ‏        +1 253 205 0468 US
    ‏        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
    ‏        +1 301 715 8592 US (Washington DC)
    ‏        +1 305 224 1968 US
    ‏        +1 309 205 3325 US
    ‏        +1 312 626 6799 US (Chicago)
    ‏        +1 346 248 7799 US (Houston)
    ‏        +1 360 209 5623 US
    ‏        +1 386 347 5053 US
    ‏        +1 507 473 4847 US
    ‏Meeting ID: Passcode: 371094" original_font_attr="-1" original_line_height_attr="" style="">859 4198 0190
    ‏Passcode: 371094
    ‏Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kU4LQ9mL9https://us02web.zoom.us/u/kU4LQ9mL9

    الدعوة عامة,,

    إعلام الندوة,,

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