ندوة مشتركة بلندن لاتحاد الكتاب وملتقى الصحفييين والمنتدى الثقافي العربي



11:39 PM November, 06 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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*بطاقة دعوة*



يدعوكم اتحاد الكتاب والإعلاميين السودانيين بالمملكة المتحدة، بالشراكة مع ملتقى الصحفيين والإعلاميين السودانيين بالمملكة المتحدة، والمنتدى الثقافي العربي في بريطانيا لحضور أولى فعاليات سلسلة (عباقرة).

الفعالية خصصت لتناول سيرة المغفور لهما الصحفيان السودانيان الأستاذ محمد الحسن أحمد والأستاذ حسن ساتي*

ويتحدث فيها رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض، رئيس الوزراء المنتخب، الإمام الصادق المهدي*، ويشاركه *عدد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات القومية.

*يقدم الندوة كل من:*

خالد الإعيسر - المستشار الإعلامي للمنتدى الثقافي العربي في بريطانيا

الأستاذه شادية حامد - ملتقى الإعلاميين السودانيين بالمملكة المتحدة

*الزمان:*

م الساعة السابعة مساءً - الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2018

*العنوان:*

Norfolk Plaza Hotel, 29/33 Norfolk Square, Paddington, London W2 1RX