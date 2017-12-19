كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-12-2017, 05:26 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

ندوة الحزب الشيوعي بلندن عن (كيف إنتهى السودان إلى دولة فاشلة؟)

19-12-2017, 02:36 AM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 16-11-2014
مجموع المشاركات: 81

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


ندوة الحزب الشيوعي بلندن عن (كيف إنتهى السودان إلى دولة فاشلة؟)

    02:36 AM December, 18 2017

    سودانيز اون لاين
    محمد علي ـ لندن-لندن-UK
    مكتبتى
    رابط مختصر






    محمد علي ـ لندن
    أقام المكتب الثقافي للحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وايرلندا يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017م ندوة ثقافية محضورة بعنوان (كيف إنتهى السودان إلى دولة فاشلة؟) قدمها الدكتور محمد الحسن القدال استشاري الطب النفسي ببريطانيا، وقد عمل في السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة ثم بريطانيا، وهو متزوج وله ابن وابنه، كما له علاقات وثيقة مع كل من الشيخ حاج حمد الجعلي في كدباس والشيخ أزرق طيبة في طيبة الشيخ عبدالباقي.
    قدمت الندوة الأستاذه عبير مصطفى بقصيدة بعنوان (السلام) نورد منها الأبيات الآتية:
    السلام ملح المشاعر ـ ومافي حب إلا انبدابو
    وبالعديلة الجانا ساير ـ يا حبابو الجاب عقابو
    همريب السلم يقدل ـ والأمان يربط سحابو
    وديمقراطية تتنزل ـ والوطن يخضر ترابو
    وبعد ذلك قدمت المتحدث الدكتور القدال الذي تحدث عن خمسة محاور هي:
    أولاً:ـ تعريف الدولة الفاشلة حسب المعايير الدولية.
    المحور الثاني:ـ تحليل لبرنامج حركة اللواء الأبيض والخلل الذي شابها.
    المحور الثالث:ـ القصور الذي ميّز برنامج مؤتمر الخريجين وسطحية ذلك البرنامج.
    رابعاً: نقد برامج الأحزاب التي حكمت السودان منذ الاستقلال وأسباب هشاشة الدولة السودانية.
    خامساً:ـ المخاطر الإقليمية التي تهدد وجود السودان كدولة.
    أخيراً:ـ ما هو المخرج؟؟؟
    بعد انتهاء حديث الدكتور القدال تم فتح الباب للمداخلات والأسئلة حيث تحدث عدد من الحضور منهم: الدكتور فاروق فضل، عزيز كامل، راشد سيد أحمد، طارق القاضي، عادل شرفي، هاله كمرات، عادل، علي، عمر، زهرة الباهي، سليمان ضرار، الدكتور محمود، محمد المكي أحمد، أبوبكر عبدالله آدم، محمد المهدي عبدالوهاب، عبدالملك العبيد، وليد وقيع الله، محمد عثمان، خالد الإعيسر والهادي بشير.
    انتهت الندوة بعد أن تم مد الزمن المخصص لها نسبة لكثرة المتحدثين وحرص الحضور على الاستماع لرأي المتحدث القدال، وقد أدارت الندوة بحكمة الأستاذه عبير، مما نال استحسان الحضور.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de