ندوة الحزب الشيوعي بلندن عن (كيف إنتهى السودان إلى دولة فاشلة؟)



02:36 AM December, 18 2017 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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محمد علي ـ لندن

أقام المكتب الثقافي للحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وايرلندا يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017م ندوة ثقافية محضورة بعنوان (كيف إنتهى السودان إلى دولة فاشلة؟) قدمها الدكتور محمد الحسن القدال استشاري الطب النفسي ببريطانيا، وقد عمل في السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة ثم بريطانيا، وهو متزوج وله ابن وابنه، كما له علاقات وثيقة مع كل من الشيخ حاج حمد الجعلي في كدباس والشيخ أزرق طيبة في طيبة الشيخ عبدالباقي.

قدمت الندوة الأستاذه عبير مصطفى بقصيدة بعنوان (السلام) نورد منها الأبيات الآتية:

السلام ملح المشاعر ـ ومافي حب إلا انبدابو

وبالعديلة الجانا ساير ـ يا حبابو الجاب عقابو

همريب السلم يقدل ـ والأمان يربط سحابو

وديمقراطية تتنزل ـ والوطن يخضر ترابو

وبعد ذلك قدمت المتحدث الدكتور القدال الذي تحدث عن خمسة محاور هي:

أولاً:ـ تعريف الدولة الفاشلة حسب المعايير الدولية.

المحور الثاني:ـ تحليل لبرنامج حركة اللواء الأبيض والخلل الذي شابها.

المحور الثالث:ـ القصور الذي ميّز برنامج مؤتمر الخريجين وسطحية ذلك البرنامج.

رابعاً: نقد برامج الأحزاب التي حكمت السودان منذ الاستقلال وأسباب هشاشة الدولة السودانية.

خامساً:ـ المخاطر الإقليمية التي تهدد وجود السودان كدولة.

أخيراً:ـ ما هو المخرج؟؟؟

بعد انتهاء حديث الدكتور القدال تم فتح الباب للمداخلات والأسئلة حيث تحدث عدد من الحضور منهم: الدكتور فاروق فضل، عزيز كامل، راشد سيد أحمد، طارق القاضي، عادل شرفي، هاله كمرات، عادل، علي، عمر، زهرة الباهي، سليمان ضرار، الدكتور محمود، محمد المكي أحمد، أبوبكر عبدالله آدم، محمد المهدي عبدالوهاب، عبدالملك العبيد، وليد وقيع الله، محمد عثمان، خالد الإعيسر والهادي بشير.

انتهت الندوة بعد أن تم مد الزمن المخصص لها نسبة لكثرة المتحدثين وحرص الحضور على الاستماع لرأي المتحدث القدال، وقد أدارت الندوة بحكمة الأستاذه عبير، مما نال استحسان الحضور.

