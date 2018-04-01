نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان
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نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان

01-04-2018, 05:43 AM

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تاريخ التسجيل: 12-09-2013
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نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان

    05:43 AM March, 31 2018

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    دعوة لكل الناشطات والناشطين لجعل يوم الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين بشتى الوسائل والسُبل المتاحة:
    ممكن تنظيم وقفات.. ممكن كل أسرة مُعتقل تكتب فقرة عن زولها، فيها الاسم وتاريخ ومكان الاعتقال وصورة، أو أي شيء له علاقة بالشخص المعتقل.. الصحفيون يكتبون عن الحريات..
    القانونيون يكتبون عن مخالفة الاعتقال للدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
    ممكن إطفاء الأنوار لمدة بين الساعة ٧ و ٨ مساء..
    ممكن نغمة تلفونك تكون نشيد "مساجينك عصافيراً تغرد في زنازينك"..
    ممكن ملصقات في أعمدة الإنارة مكتوب عليها "أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين"..
    ناس أمريكا يرسلوا تويت وإيميلات لأعضاء الكونغرس..
    ناس بريطانيا إلى مجلس العموم..
    ناس السودان في قروبات الواتساب.. ورسائل تلفونية نصّية..
    كلٍ حسب القدرة والوسيلة الملائمة، شوية من هنا وشوية من هناك. إلى آخر ما تتفتق عنه عبقرية شعبنا المُبدعة.

    ** موعدنا الجُمعة ٦ أبريل ٢٠١٨ **

    ** الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في السودان **
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