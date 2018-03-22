ناقوس الخطر: نقص حاد في الغذاء بمعسكر كلما ومناطق واسعة من شرق السودان

05:25 PM March, 22 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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حذر نازحون بمعسكر كلما في جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية في المعسكر بسبب نقص الغذاء مشيرين إلى عواقبه الوخيمة على الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال نازحون إنهم لم يصرفوا حصصهم الغذاءية منذ ستة أشهر وأوضحوا أن عدد المستفيدين من المواد الغذائية التي تم صرفها أمس الأربعاء لم يتجاوز 39 الف نازحا بما يعادل أقل من نصف العدد الكلي للمستحقين البالغ عددهم 109081. وأوضحوا أن نصيب الفرد من الحصص الغذائية لم يتجاوز ربع ملوة ذرة بما يعادل رطلين. وطالب النازحون المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ النازحين من الوضع الكارثي الذي يهدد أكثر من 200 ألف نازحا.

وفي 20 مارس الجاري أعلنت نائب رئيس البرلمان السوداني عائشة محمد صالح عن مجاعة طاحنة ضربت مناطق هيا ، تهايمم ، دريب وأركويت بولاية البحر الأحمر. وقالت عائشة فى تصريحات صحافية إن متابعاتها أسفرت عن تعرض تلك المناطق بشرق السودان لمجاعة تتطلب التدخل العاجل. وأشارت الى أن مناطق غرب البحر الأحمر تشتكي من الجفاف وقلة الزرع والضرع انعدام الذرة، وطالبت رئيس الجمهورية بإرسال تيم للتأكد من الوضع ومعالجته. وانتقدت في ذات الوقت المخزون الاستراتيجي لتجاهله الطلب الذي تقدّمت به بشأن دعم مناطق غرب ولاية البحر الأحمر و انقاذها من الجوع.

وفي السياق دعا النائب بالبرلمان السوداني محمد عثمان فقراي الحكومة المركزية إلى توزيع المخزون الاستراتيجي من الذرة على إنسان الشرق. وحذر فقراي من حدوث مجاعة في اغلب مدن الشرق في حال عدم تدخل الحكومة عقب ظهور الجفاف، وتوقع أن تستمر المجاعة لخمس سنوات قادمة وفقاً مناخ البحر الأحمر. واوضح فقراي أن دورة الجفاف المتوقعة ستؤثر على المواطنين المراعي والحيوانات. وطالب بتدشين برنامج لمكافحة التصحر والجفاف لتلافي السالبة، قبل شروع المنظمات الدولية في إغاثة الناس.

وسبق ان حذرت الأمم المتحدة - نهاية فبراير 2018- من فجوة غذائية قد تؤدي إلى مجاعة في أجزاء من ولايتي شمال دارفور وكسلا. وأشارت إلى أن بعض الأسر بالولايتين قد تواجه صعوبات في تلبية الاحتياجات الغذائية من الآن وحتى مايو المقبل. وقالت النشرة الأسبوعية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان "أوتشا" إن رسائل شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة لشهر يناير 2018، تشير إلى أن ولايتي شمال دارفور وكسلا تدخل في المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، مرجعة الفجوة الغذائية إلى شح هطول الأمطار الموسم الماضي الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل في المناطق الزراعية والرعوية ونجم عنه جدب في أراضي المرعى. |Articles |News |مقالات |بيانات