نادي الصحافة السودانية بفرنسا يستنكر ايقاف بث راديو دبنقا عن السودان

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استنكر نادي الصحافة السودانية بفرنسا الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة القمر الصناعي نايل سات بإيقاف بث راديو دبنقا، واعتبر النادي السوداني هذا الإجراء جائر وتعدي سافر على حرية التعبير، وبأن راديو دبنقا ظل يقدم خدمة اعلامية متميزة بإيصال صوت الهامش لكل أصقاع العالم عبر تغطية إخبارية و متابعة لصيقة لكل الأحداث بمهنية عالية،



يؤكد نادي الصحافة السودانية بفرنسا دعمه الكامل وتضامنه مع راديو دبنقا، الذي يعتبر صوتا حقيقا معبرا عن معاناة المواطنين في مناطق النزاعات والحروب في الهامش وغيره من بقاع سوداننا الحبيب،



يطالب نادي الصحافة السودانية بفرنسا الجهات المختصة والمعنية بإدارة القمر الصناعي نايل سات دارسة هذا القرار الغير عادل ومنح الراديو حقه في البث ليعبر عن صوته، وبأن حرية التعبير حق مشروع ومكفول ،ونرجو أن لا تكون إدارة القمر الصناعي أداه قمع تسلط علي الإعلام وبأن يواصل راديو دبنقا بثه وأداء رسالته الإعلامية.





نادي الصحافة السودانية بفرنسا

07/03/2018

